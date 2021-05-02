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Оля Полякова призналась, готова ли родить третьего ребенка

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 13:28
Оля Полякова призналась, готова ли родить третьего ребенка Оля Полякова с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова откровенно рассказала, планирует ли она снова стать мамой. Артистка воспитывает двоих дочерей - 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису.

В интервью программе "Світське життя" она призналась, что пока не готова вновь стать мамой.

По словам Поляковой, у нее пропало желание заводить третьего ребенка, когда ее дочери выросли и она почувствовала свободу. Также она отметила, что двое детей – это тоже неплохо.

"Я всем женщинам советую – вот пока есть вот это желание, оно где-то лет до 5, пока еще младше ребенок, ты еще в этом состоянии, когда хочешь еще детей. А потом, когда они уже вырастают, ты становишься какой-то более свободной, и у тебя это желание исчезает. У меня пропало желание, надо было это делать, когда я этого хотела", – сообщила артистка.

Оля Полякова рассказала, планирует ли рожать третьего ребенка (видео: Youtube)

Напомним, что в 2004 году Полякова вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим. В 2005 году она родила первенца – дочь Машу, а в 2011 году подарила супругу дочь Алису.

Оля Полякова призналась, готова ли родить третьего ребенка

Оля Полякова с мамой и дочерьми на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Исполнительница, которая регулярно делится в сети весьма горячими снимками, также рассказала, почему любит это делать. Таким образом певица борется с эйджизмом.

"Моя мама всегда говорила: "Красота женская – капитал и надо, чтобы ее видели люди". Зачем ее прятать? Я борюсь против сексизма, эйджизма. О том, что женщина в 30 лет не старая потрепанная ондатра, а молоденькая девочка. Я за то, чтобы женщины не чурались своего красивого тела" - заявила певица и добавила, что ягодицы Поляковой фанаты будут видеть до ее 96 лет.

Оля также поделилась, кто делает ей откровенные фотографии. Оказывается, это не муж фотографирует, а ее старшая дочь Мария. К слову, мама и дочь не прочь устроить и совместную фотосессию в купальниках.

"Всегда это делает Маша. Она уже очень ждет, когда ей будет 18 лет и я ей тоже позволю показывать задницу. Какое я имею право на ее тело, когда она взрослый человек", – поделилась артистка.

Оля Полякова призналась, готова ли родить третьего ребенкаОля Полякова с дочкой Машей делают горячие фотосеты на отдыхе (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова высказалась о скандале с Кароль и отношениях с Каменских. Артистка заявила, что "Тина всегда была гением пиара".

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