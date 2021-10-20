Оля Полякова рассказала о кризисе в отношениях с мужем-бизнесменом

Оля Полякова призналась, что они с супругом - бизнесменом Вадимом Поляковым - не пропускают ни одной годовщины. Однако в этом году важную дату пришлось изменить.

"11 сентября у меня был концерт в Испании, и мы отпраздновали годовщину 9-го - в день, когда расписались. Мы тогда вдвоем, без свидетелей, сходили в ЗАГС, выпили шампанского и благополучно забыли об этой дате: через два дня у нас была гулянка. Говорят, любовь живет три года, а в браке неизбежно остывание чувств..." - рассказала Полякова.

"Я тоже думаю, что страсть, "химия" живет, наверное, не больше трех лет. Потом вас очень держат дети, особенно маленькие, вы вьете гнездо, как две птички. Когда дети подрастают, возникает следующий кризис, который люди либо переживают, либо нет", - отметила звезда.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка уверяет: все кризисы они с супругом переживали сами, без помощи психологов. Но совсем недавно Оля все же решилась обратиться к специалистам, правда, причиной этого стала другая проблема.

"Прохожу немного кризис среднего возраста. Мы с мужем всегда очень быстро миримся, но проблемы никуда не деваются - мы просто фокусируемся на другом. Вот их бы, наверное, я порешала с правильным семейным психологом. Иначе регулярно наступаешь на одни грабли. Хотя ты же не страус, а человек: понял, что это не работает, выбрал другую форму - сработало, и сам в процессе жизни себя "подкручиваешь". Наверное, поэтому одни могут жить в долгом браке, а другие не способны сами учиться и спрыгивают с дистанции", - подытожила певица.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Полякова вместе с Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками в масштабном шоу "Маска", второй сезон которого стартует на канале "Украина" уже 23 октября.