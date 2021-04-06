Оля Полякова решила спасать украинцев на локдауне: каждый найдет что-то для себя
6 апреля Оля Полякова, которая недавно в золотом бикини показала роскошную фигуру со всех ракурсов, запускает новый сезон проекта "Полявидение", который уже собрал больше сотни миллионов просмотров в ее соцсетях.
Об этом стало известно из сообщения Королевы ночи в ее Instagram-аккаунте.
Что такое "Полявидение"?
"Полявидение" появилось год назад, когда в Украине ввели первый карантин. Поп-дива создала авторскую версию телевизионного канала в режиме онлайн: прямые эфиры, передачи и интервью со звездными гостями на разную тематику, от психологии до спорта и кулинарии.
"Полявидение" только за первые 2,5 месяца посмотрели десятки миллионов раз - с тех пор это количество сильно выросло, а аудитория ждала новых выпусков.
И вот 6 апреля это шоу возвращается с новым полноценным сезоном, который будет как нельзя актуален в сегодняшней реальности.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
О чем будет новый сезон "Полявидения"?
В новых выпусках "Полявидения" Полякова, остро чувствующая потребности своей аудитории, займется развлекательной постковидной терапией. В свежих эпизодах она представит программу физических упражнений, которые помогают ей пребывать в тонусе и сохранять роскошную форму, не набирая лишний вес, а также поделится рабочей диетой для похудения.
Планируются и эфиры в Instagram с главными звездами Украины, а также спортивными тренерами и психологами, которые Полякова всегда проводит с фирменной легкостью и чувством юмора, на кураже.
Украинцев ждет огромное количество полезной и развлекательной информации, где каждый, независимо от пола и возраста, найдет что-то для себя:
- тренировки,
- инсайты по питанию,
- оздоровительные процедуры в домашних условиях,
- дыхательная гимнастика,
- самопсихотерапия,
- приятные призы.
"Полявидение 2.0", которое стартует 6 апреля, во вторник - это энергичный и харизматичный контент для поддержания духа, мотивации и достижения физических результатов, которому в Украине не существует аналогов", - комментирует певица.
Анонс первого выпуска "Полявидения 2.0"
Подписчики звезды, к слову, уже с теплотой вспоминают прошлое "Полявидение" и радуются возвращению проекта:
- Оля умничка! В том году завела всех! Спасибо, что и в этом помогаешь!
- Спасибо за мотивацию
- Умница, ждали!
- Ждем новых встреч в эфире!
- Олечка, я в восторге, занималась с вами весь сеанс, хочется горы свернуть теперь, настроение действительно улучшилось на 100%! Спасибо, мы вас любим!
Ранее мы писали, что Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе.