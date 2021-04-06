Оля Полякова решила спасать украинцев на локдауне: каждый найдет что-то для себя

6 апреля Оля Полякова, которая недавно в золотом бикини показала роскошную фигуру со всех ракурсов , запускает новый сезон проекта "Полявидение", который уже собрал больше сотни миллионов просмотров в ее соцсетях.

Об этом стало известно из сообщения Королевы ночи в ее Instagram -аккаунте.

Что такое "Полявидение"?

"Полявидение" появилось год назад, когда в Украине ввели первый карантин. Поп-дива создала авторскую версию телевизионного канала в режиме онлайн: прямые эфиры, передачи и интервью со звездными гостями на разную тематику, от психологии до спорта и кулинарии.

"Полявидение" только за первые 2,5 месяца посмотрели десятки миллионов раз - с тех пор это количество сильно выросло, а аудитория ждала новых выпусков.

И вот 6 апреля это шоу возвращается с новым полноценным сезоном, который будет как нельзя актуален в сегодняшней реальности.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

О чем будет новый сезон "Полявидения"?

В новых выпусках "Полявидения" Полякова, остро чувствующая потребности своей аудитории, займется развлекательной постковидной терапией. В свежих эпизодах она представит программу физических упражнений, которые помогают ей пребывать в тонусе и сохранять роскошную форму, не набирая лишний вес, а также поделится рабочей диетой для похудения.

Планируются и эфиры в Instagram с главными звездами Украины, а также спортивными тренерами и психологами, которые Полякова всегда проводит с фирменной легкостью и чувством юмора, на кураже.

Украинцев ждет огромное количество полезной и развлекательной информации, где каждый, независимо от пола и возраста, найдет что-то для себя:

тренировки,

инсайты по питанию,

оздоровительные процедуры в домашних условиях,

дыхательная гимнастика,

самопсихотерапия,

приятные призы.

"Полявидение 2.0", которое стартует 6 апреля, во вторник - это энергичный и харизматичный контент для поддержания духа, мотивации и достижения физических результатов, которому в Украине не существует аналогов", - комментирует певица.

Анонс первого выпуска "Полявидения 2.0"

Подписчики звезды, к слову, уже с теплотой вспоминают прошлое "Полявидение" и радуются возвращению проекта: