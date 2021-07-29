Оля Полякова резко ответила на критику своей фигуры и заступилась за дочь: "что нужно иметь в голове"

В последние дни певица Оля Полякова и ее дочь Маша находятся в эпицентре скандала - сначала 16-летнюю девушку жестко раскритиковали в сети за первое выступление с ее группой и матерные песни. Звездная мама тут же вступилась за нее, а вскоре и сама получила порцию хейта на фото в бикини - артистку заподозрили в пластике груди . Что ж, та молчать не стала и выдала жесткий ответ любителям обсудить чужую внешность.

На снимке Оля запечатлена в изумрудном купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Она эффектно позирует у белого скульптурного ограждения на фоне цветов.

Оля Полякова отреагировала на критику своей фигуры (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певицу возмутили комментарии под ее предыдущим постом о том, что у нее ненатуральная грудь, да еще и хирург плохо поработал. Она резко отметила, что это не должно волновать незнакомых людей и влиять на отношение к человеку, ведь внешность - дело вкуса.

"Б*яха муха, да некоторые здесь о*ренели…, от безнаказанности. Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды….неужели людей оценивают только по внешности. Это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию??? Какая вам разница, у кого из чего что сделано или Не сделано… Неужели человек становится хуже, если вы находите у него физический изъян (на ваш вкус)? Вы понимаете, что внешность это чистая вкусовщина, и то, что нравится одному, не любо другому, и это вообще не предмет для спора!" - эмоционально высказалась Полякова.

Однако больше всего ее задевает то, что подобную критику пишут не только ей, а и ее юным дочерям, особенно старшей Маше. Артистка не понимает, каким нужно быть человеком, чтобы такое делать, ведь подростки особенно уязвимы.

"Я выдержу любой хейт и критику…, мне по*, но подумайте о наших детях и подростках, вы же *ука их тоже не жалеете, ведь самые эйджисткие и бодишеймерские коменты исходят от женщин!!! Что надо иметь в башке, чтобы писать подростку - ты жирная, страшная и тд, что нужно иметь в голове и душе. Короче, надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия…. А тем, кто умеет думать….думайте!" - подытожила возмущенная звезда.