ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оля Полякова - своим российским "друзьям": Вы трусы, рабы и подлые люди (видео)

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 09:20
Оля Полякова - своим российским "друзьям": Вы трусы, рабы и подлые люди (видео) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Дмитрий Войналович

Оля Полякова с самого начала войны России против Украины не общается с артистами из РФ. По словам певицы, невозможно быть непричастным и просто выставлять пост со словами "мы за мир", когда рядом в стране гибнут сотни людей.

Об этом украинская артистка рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

"Сегодня нет полутонов, есть белое и черное. И ты должен сказать, за кого ты… Ничего никто из всех этих прекрасных друзей не написал мне после начала войны. Никто не спросил, как я, как мои дети, в безопасности ли мы. Ни один человек. Поэтому я тоже не стала писать никому, некого убеждать. Все эти люди знают, что происходит. И Бог им судья", - отметила Полякова в разговоре с журналистами канала "Украина".

Оля Полякова - своим российским &quot;друзьям&quot;: Вы трусы, рабы и подлые люди (видео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Тех артистов, которые заняли нейтральную позицию и молчат о войне в Украине или даже поддерживают ее, певица называет "не зірками, а дирками".

"Это дырки российского шоу-бизнеса. Все, выбравшие ту сторону, - это вообще кровавые убийцы, у них руки в крови. Такие, как Полина Гагарина. Я не понимаю - может, они взяли ее детей в заложники, может, во время того выступления на стадионе они хотели отрезать ручки и ножки ее детям. Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла. Если честно, я написала ей личное сообщение: "Покайся с миром, когда-то талантливая певица, а теперь…" Ну и там "хороших" слов. Она для меня умерла", - сказала Оля.

К слову, ответ от Гагариной на такое сообщение певица не получила.

Но украинская поп-звезда и не удивляется, почему российские артисты заняли такую молчаливую позицию.

"Все те мои "друзья", которые не спросили, как мы, не поинтересовались не потому, что им безразлично, а потому что боятся услышать правду. Потому что потом им с ней придется жить, как-то на нее отреагировать. Но они трусы, рабы и подлые люди. Если бы они хотели услышать правду, то написали бы и что-нибудь сделали", - прокомментировала певица.

Ранее Оля Полякова рассказала миру про российских оккупантов, расстрелявших авто с надписью "Дети", в котором ехала подруга дочки певицы.

Предлагаем вам подписаться на дружественный РБК-Украина Telegram-канал STROEVA О ВОЙНЕ Украины и России.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
STYLER
ВСУ освободили Ирпень от оккупантов: как сейчас выглядит город (видео)
ВСУ освободили Ирпень от оккупантов: как сейчас выглядит город (видео)