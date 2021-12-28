Оля Полякова украсила обложку глянца и рассказала, что делает ее счастливой

Для съемки звезда выбрала сексапильное черное платье в рокерском стиле, в котором ранее появлялась на "Танцах со звездами".

Украшенный пайетками наряд без бретелей отличается откровенным декольте и оригинальным лифом, а также пикантным разрезом до середины бедра и отлично подчеркивает точеную фигуру Поляковой.

Длинные сережки-висюльки, красивая укладка и яркий макияж с красной помадой дополняют стильный лук.

В интервью изданию Оля рассказала о том, что может сделать ее счастливой и отметила, что это чувство можно и нужно развивать.

"Ощущать себя счастливой в наших силах. Конечно, постоянное недовольство собой приводит к результатам, но в то же время грозит неврозами. Я хочу уходить от этого и пытаюсь становиться более счастливой. Нет никакого объективного понятия счастья, оно только в нашей голове. Если развивать это ощущение, хваля себя за достижения, можно стать расслабленной, спокойной и радостной. И продолжать так же радостно жизнь, а не все время с остервенелым лицом бежать куда-то, карабкаться, покорять мнимые вершины", - поделилась певица.

Артистка добавила, что ее муж и дети сделали ее очень счастливой и на сегодняшний день она вполне довольна своей жизнью.

"Я бы ничего не хотела менять. Я действительно ощущаю себя счастливым человеком и стала давно испытывать это чувство. А началось это, когда я вышла замуж за Вадика. Сначала он меня кружил, вешал на меня бантики и делал мне состояние тепла. Потом у меня родились дети, и это было фейерически. Затем у меня пошла вверх карьера, что очень наполняет. Сегодня все это есть в моей жизни. Мне не на что жаловаться. А впадать в депрессию в моем случае вообще нельзя", - рассказала Полякова.

Оля Полякова позировала для журнала в эффектных образах (фото: instagram.com/polyakovamusic)