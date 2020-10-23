Оля Полякова высказалась про коронавирус: не паникуйте!

Оля Полякова рассказала об отмене концерта в Киеве

Украинская певица Оля Полякова, которая считает, что коронавирус не должен стать преградой концертам, обратилась к фанатам. Звезда украинского шоу-бизнеса сообщила поклонникам, что выступление в Киеве во Дворце спорта 26 октября - отменено. Причиной является болезнь нескольких участников коллектива. Они уже сделали тесты на коронавирус и ждут результата. Сама же артистка уже получила результат своего теста - он негативный.

О таких неприятных новостях, связанных с отменой концерта, суперблондинка сообщила на видео в YouTube, а также на своей Facebook-странице.

"Поэтому я вынуждена просить организаторов перенести концерт. Они сделали все, чтобы он состоялся, я от себя также приложила все усилия, чтобы мы могли делать свою работу, чтобы со всеми ограничениями мы могли выполнить свои обязательства перед зрителями, но обстоятельства сложились иначе", - сообщила Полякова.

Она успокоила фанатов, что концерт переносится на другую дату и все купленные билеты будут на него действительны.

"Дорогие мои, носите маски, будьте здоровы и не паникуйте!" - сказала певица.

Оля Полякова отменила концерт в Киеве из-за коронавируса

В комментариях поклонники обратились к певице и поддержали ее.

Оля, очень жаль. Здоровья Вам и всей вашей команде! Спасибо за труд и за работу! Ждем!

Очень жаль, но думаю это правильное решение в сложившейся ситуации...

Вот как получилось, беречься нужно, а не ездить по концертам. Скорейшего выздоровления всем!

Ольга Юріївна - вітання колективу!! !Виліковуйтесь, Ви і всі хлопці та дівчата!! !Все буде добре!!! Зустрінемось у 2021 році на концертних площадках України!!

Оля, все будет хорошо! Вы лучшие!!!! Выздоравливайте скорее, организаторы, войдите в положение, пожалуйста, и не штрафуйте артиста! На новый концерт обязательно приеду!!!!!!

Как мы писали ранее, фаны массово сдают билеты на концерт Поляковой в Киеве.