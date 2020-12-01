Оля Цыбульская ответила хейтерам скандальным видео 18+
Оля Цыбульская ответила на хейт в соцсетях, опубликовав откровенные кадры
Оля Цыбульская, которая кардинально преобразилась в последнее время, опубликовала скандальное видео. В кадре - танцующие тверк ягодицы отображают протест певицы против потока хейта, с которым сталкивалась и продолжает сталкиваться артистка.
Теперь 34-летняя певица смело заявляет: Мне по барабану! Видеоролик стал промо и отсылкой к свежему треку певицы "По барабану".
Оля Цыбульская записала скандальное видео (фото: instagram.com/cybulskaya)
Оля перечислила примеры десятка комментариев из соцсетей, которые 10 лет не давали ей быть самой собой:
- Нема таланту - то показує ноги⠀
- 800 тисяч в інста? Не смішіть!⠀
- Син - копія DZIDZIO ⠀
- Що не рот - то співачка ⠀
- Киця! Понапридумують якесь дурне⠀
- Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Позвикали до розкоші ⠀
- А кліп бачили? Ні про шо⠀
- От раніше були пісні…⠀
- Не розумію як її кліпи набирають мільйони в YouTube⠀
- Наше українське - не дотягує⠀
"Нехай тебе не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - добавила артистка.
Оля Цыбульская ответила хейтерам
Отметим, что недавно разгорелся скандал, когда наружу вылезла история отношений Оли с участником "Танцев со звездами" танцовщиком Александром Прохоровым.