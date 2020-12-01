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Оля Цыбульская ответила хейтерам скандальным видео 18+

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 14:53
Оля Цыбульская ответила хейтерам скандальным видео 18+ Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Светлана Мащенко

Оля Цыбульская ответила на хейт в соцсетях, опубликовав откровенные кадры

Оля Цыбульская, которая кардинально преобразилась в последнее время, опубликовала скандальное видео. В кадре - танцующие тверк ягодицы отображают протест певицы против потока хейта, с которым сталкивалась и продолжает сталкиваться артистка.

Теперь 34-летняя певица смело заявляет: Мне по барабану! Видеоролик стал промо и отсылкой к свежему треку певицы "По барабану".

Оля Цыбульская ответила хейтерам скандальным видео 18+

Оля Цыбульская записала скандальное видео (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля перечислила примеры десятка комментариев из соцсетей, которые 10 лет не давали ей быть самой собой:

  • Нема таланту - то показує ноги⠀
  • 800 тисяч в інста? Не смішіть!⠀
  • Син - копія DZIDZIO ⠀
  • Що не рот - то співачка ⠀
  • Киця! Понапридумують якесь дурне⠀
  • Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Позвикали до розкоші ⠀
  • А кліп бачили? Ні про шо⠀
  • От раніше були пісні…⠀
  • Не розумію як її кліпи набирають мільйони в YouTube⠀
  • Наше українське - не дотягує⠀

"Нехай тебе не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - добавила артистка.

Оля Цыбульская ответила хейтерам

Отметим, что недавно разгорелся скандал, когда наружу вылезла история отношений Оли с участником "Танцев со звездами" танцовщиком Александром Прохоровым.

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