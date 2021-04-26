Омолодился: 57-летний Брэд Питт восхитил сеть новым имиджем

Брэд Питт сам того не ожидая стал звездой "Оскара" . А все благодаря прическе, которая зрительно помогла голливудскому секс-символу скинуть несколько лет.

Церемония премии «Оскар» 2021 стала одним из самых ожидаемых светских событий за последнее время. Не менее, чем главная интрига - кто получил статуэтки, зрителям хотелось наконец полюбоваться любимыми актерами.

Брэд Питт на "Оскаре" 2021 (фото: скрин instagram.com/spletnik_ru)

Одним из тех, кто мгновенно приковал к себе внимание публики, стал голливудский секс-символ Брэд Питт. 57-летний актер пришел на церемонию не просто как гость, он вручал награду южнокорейской актрисе Юн Е-Чжон, победившей в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Актер выглядел, как всегда, безупречно: смокинг с бабочкой, лаконичные аксессуары… А также новая прическа, которая сделала его внешне намного более молодым.

Стилисты обыграли одну из привычных причесок Брэда Питта времен молодости: они убрали волосы в небольшой хвостик, выпустив пару прядей. А также слегка осветлили их, придав им более яркий оттенок. Новый имидж Питта просто свел с ума фанатов. Правда, в сети тут же появились и шутки на эту тему. Прическу актера назвали "пандемическим конским хвостом", намекая на редкое посещение парикмахеров во время коронавируса.