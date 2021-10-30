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"Опасную" и соблазнительную Кароль в новом образе сравнили с Шэрон Стоун: это порыв

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 16:42
"Опасную" и соблазнительную Кароль в новом образе сравнили с Шэрон Стоун: это порыв Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль умеет мастерски будоражить фантазию и воображение поклонников, искусно объединяя в своем образе чувственность и смелость, сексуальность и силу духа, соблазн и сдержанность. Она с удовольствием экспериментирует как в музыке и творчестве, так и с имиджем. Так, 28 октября Тина выпустил провокационный клипа на песню "Двойной рай", а на следующий день презентовала новый альбом с одноименным названием, где каждая песня стала музыкальной повестью на личную тему.

Она показала в Instagram несколько смелых и сексуальных образов из новой видеоработы.

Тина изменила привычному имиджу – она стала блондинкой с густой прямой челкой. Красную помаду звезда сменила на темный глубокий винный.Тина показала несколько соблазнительных total black- образов: облегающий стильный комбинезон с широким лаковым поясом на талии, строгое маленькое черное платье на тонких бретелях, а на одном из кадров позировала в черном белье с пистолетом в руках.

&quot;Опасную&quot; и соблазнительную Кароль в новом образе сравнили с Шэрон Стоун: это порыв

&quot;Опасную&quot; и соблазнительную Кароль в новом образе сравнили с Шэрон Стоун: это порыв

&quot;Опасную&quot; и соблазнительную Кароль в новом образе сравнили с Шэрон Стоун: это порыв

&quot;Опасную&quot; и соблазнительную Кароль в новом образе сравнили с Шэрон Стоун: это порыв

Тина Кароль премеряла эффектные образы (фото: instagram.com/tina_karol)

"Новая видео работа "Двойной рай" - это романтический триллер кино эстетики "нулевых". Я - яркая блондинка с пистолетом в руках, моя мишень – ревность", - описала новую себя артистка.

"Добавлю, мое вдохновение - это порыв. Я вновь много пишу, даря вам свое понимание мироздания", - уточнила Тина.

Тину в новом имидже сравнили с Шэрон Стоун, а также с главной героиней сериала по мотивам фильма Люка Бессона "Ее звали Никита" в исполнении актрисы Питы Уилсон.

  • Опасная
  • Классный образ
  • Божественна и очаровательная, как всегда
  • На Шэрон Стоун похожа
  • "Ее звали Никита". Привет Пите Вилсон 2000-х
  • Невероятная
  • Очень идет новая прическа
  • Самая прекрасная
  • Кошка
  • Тина - нежная и сильная, чувственная и сексуальная, смелая и открытая

Напомним, что ранее Тина Кароль прогулялась по Лондону с сыном Вениамином.

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Тина Кароль
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