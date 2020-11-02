Опаздывали на самолет: Комаров раскрыл детали яркой поездки с любимой в Таиланд

Ведущий вспомнил о незабываемом отдыхе с женой в Таиланде

Дмитрий Комаров обожает путешествовать со своей женой-красавицей Александрой Кучеренко. Правда, получается то у него крайне редко из-за постоянных экспедиций. Так, недавно он вспомнил, как любимая впервые прилетела к нему в Гонконг, где они интересно провели время. Теперь же Дмитрий решил рассказать о насыщенном совместном путешествии в Таиланд и поделился в Instagram яркими фото из личного архива.

Дмитрий признался, что активно втянулся в работу еще с лета и, невзирая на пандемию, путешествует и ездит в экспедиции. Конечно, ведущему приходится непросто, ведь процедура пересечения границ и ограничения накладывают свой отпечаток, но перед трудностями он не пасует.

Телепутешественник вспомнил, как в это же время год назад побывал в Таиланде с женой Александрой Кучеренко.

Дмитрий и Александра провели незабываемое время в Таиланде (фото: instagram.com/komarovmir)

"Короткий, но мегаяркий отпуск, в перерыве между китайскими сессиями-съемками. Мы встретились в Бангкоке, одном из моих любимых городов вне дома… Просыпались в Таиланде, видя из окна Лаос, а вдалеке кусочек Мьянмы, и просто пили свежие кокосы. Встречали закаты и рассветы в лодке на Меконге. Ничего не бронировали, а просто ехали на арендованной машине, куда глаза глядят. Пробивали колеса и спешили на шиномонтаж. Ужинали там, где, проезжая мимо, замечали через окно больше людей. А оставались в кафе последними, до поздней ночи. Совершенно случайным образом строили весь маршрут. Ночевали там, куда успевали доехать. Опаздывали на самолет, приезжая на регистрацию на тук-туке за какие-то минуты до закрытия гейта. Это было невероятно круто. Это была свобода", - с упоением вспоминает Дмитрий.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко весело провели время в Таиланде (фото: instagram.com/komarovmir)

За год все кардинальным образом изменилось и то, что тогда казалось невероятным, стало ужасающей реальностью.



"Не мог подумать, что буду возить с собой кучу масок и набор экспресс-тестов, периодически сам себе колоть палец и проверять, не подцепил ли ковид. Что при первом кашле буду бежать на ПЦР, и радоваться, что это просто кашель", - делиться телепутешественник.



Он вспомнил, как в январе 2020 года после поездки в Китай с женой смотрел фильм "Заражение" и казалось, что это всего лишь выдумка режиссера. Теперь же Дмитрий мечтает, чтобы этот страшный "сон" быстрее закончился.

Напомним, что ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассекретила самую бесполезную вещь 2020.