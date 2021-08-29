"Организм сдался": жена Павлика встревожла заявлением самочувствии и назвала причину проблем

Молодая жена Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова на днях озадачила подписчиков в социальной сети заявлением о своем неприятном дне и проблемах, но не стала давать объяснения , что же произошло. Известно только то, что молодая мама с мужем, сыночком Мишей и своей большой семьей (к Екатерине прилетела в гости сестра из Израиля с детьми) отдыхает на Прикарпатье, где сейчас гастролирует Павлик. Так, позже Екатерина, которая делится с поклонниками событиями в жизни, призналась, что выбило ее из равновесия.

"Со мной случился хронический недосып. Мне хватило дней 5 ложиться в 12, вставать в 6-7. И Я сдалась, мой организм сдался. У меня не было настроения, ничего. Получается, что эти часы решающие. Если ложиться в 9-10, то я, себя чувствую лучше, чем ложиться в 12 ночи. Потому что там то один концерт, то второй, то Билозир, то День Независимости, то Миша не засыпал. И так получилось, что я ложилась спать поздно. Но я выспалась, и все встало на свои места", - призналась Репяхова и даже отправилась на пробежку, после которой ощутила себя еще лучше.

Екатерина рассказала о причине недомоганий (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина много гуляет на свежем воздухе и старается как можно больше времени уделять родным, ведь видятся они не часто – если ранее это случалось два раза в год, то из-за пандемии жена Павлика не виделась с близкими почти два года.

"Осталось совсем немного отдыха, стараемся последние дни провести вместе максимум", - подписала один из кадров она.

Екатерина проводит время с родными в Прикарпатье (фото: instagram.com/repyahovakate)