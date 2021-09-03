Осадчая и Горбунов вернулись к работе после рождения сына: стильный выход пары
Катя Осадчая 19 августа родила третьего сына, однако засиживаться в декрете не стала. Всего через 5 дней после родов она совершила первый светский выход, а через три недели уже вернулась к работе. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они отработали на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами".
Многодетная мама появилась на публике в эффектном образе - ведущая выбрала черное мини-платье, поверх которого надела прозрачное платье-сетку, украшенное блестками и отороченное перьями по подолу. Катя дополнила аутфит оригинальной шляпкой с перьями, напоминающей шлем, а также серебристыми босоножками на каблуках.
В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги, а также сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.
Катя Осадчая восхитила формами через 3 недели после родов (фото: instagram.com/kosadcha)
"Back to business. Поки далеко до моєї ідеальної форми, але професійну форму тримати виходило краще. 5 вересня ми розпочинаємо наш новий телевізійний сезон", - написала Осадчая под снимками.
Горбунов же поделился совместным фото с женой, на котором они оба заливисто смеются, позируя в обнимку у фотозоны.
"Ми на роботі! Скільки радості! Презентація нового сезону "Танців з зірками". Дивимось вже цієї неділі!" - подписал фото ведущий.
Катя и Юра радуются, что снова работают вместе (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Стоит отметить, что 37-летняя Осадчая очень быстро возвращается в форму после третьей беременности. Это заметили и поклонники, которые оставили Кате и Юре много теплых слов в комментариях.
- Любит Юра Катю в лучшем виде продемонстрировать
- Як ви все встигаєте?
- Два позитивчики. Ви класні!!!
- Дуже позитивна фоточка, гарні
- Афигеть. Никогда не видела чтоб вы так смеялись, очень красивое фото
- Какие красивые и счастливые!!! Успехов!
- Мамочка троих детей, очень шикарная девушка, пример для всех, формы идеальные, класс
- Катерина, восхищаюсь вами не только как ведущей, но и как женой и мамой! Вы красотка во всех смыслах этого слова
- Цветёте, Катенька!
- Маєте розкішний вигляд
- Ви дуже красива і в гарній формі після пологів
- Чарівна жіночка!
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов удивили архивными школьными фото - такими их еще не видели.