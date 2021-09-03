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Осадчая и Горбунов вернулись к работе после рождения сына: стильный выход пары

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Пятница 03 сентября 2021 15:29
Осадчая и Горбунов вернулись к работе после рождения сына: стильный выход пары Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая 19 августа родила третьего сына, однако засиживаться в декрете не стала. Всего через 5 дней после родов она совершила первый светский выход, а через три недели уже вернулась к работе. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они отработали на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Эффектными фото в стильных нарядах Катя и Юра поделились на своих страничках в Instagram.

Многодетная мама появилась на публике в эффектном образе - ведущая выбрала черное мини-платье, поверх которого надела прозрачное платье-сетку, украшенное блестками и отороченное перьями по подолу. Катя дополнила аутфит оригинальной шляпкой с перьями, напоминающей шлем, а также серебристыми босоножками на каблуках.

В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги, а также сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Осадчая и Горбунов вернулись к работе после рождения сына: стильный выход парыОсадчая и Горбунов вернулись к работе после рождения сына: стильный выход пары

Катя Осадчая восхитила формами через 3 недели после родов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Back to business. Поки далеко до моєї ідеальної форми, але професійну форму тримати виходило краще. 5 вересня ми розпочинаємо наш новий телевізійний сезон", - написала Осадчая под снимками.

Горбунов же поделился совместным фото с женой, на котором они оба заливисто смеются, позируя в обнимку у фотозоны.

"Ми на роботі! Скільки радості! Презентація нового сезону "Танців з зірками". Дивимось вже цієї неділі!" - подписал фото ведущий.

Осадчая и Горбунов вернулись к работе после рождения сына: стильный выход пары

Катя и Юра радуются, что снова работают вместе (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Стоит отметить, что 37-летняя Осадчая очень быстро возвращается в форму после третьей беременности. Это заметили и поклонники, которые оставили Кате и Юре много теплых слов в комментариях.

  • Любит Юра Катю в лучшем виде продемонстрировать
  • Як ви все встигаєте?
  • Два позитивчики. Ви класні!!!
  • Дуже позитивна фоточка, гарні
  • Афигеть. Никогда не видела чтоб вы так смеялись, очень красивое фото
  • Какие красивые и счастливые!!! Успехов!
  • Мамочка троих детей, очень шикарная девушка, пример для всех, формы идеальные, класс
  • Катерина, восхищаюсь вами не только как ведущей, но и как женой и мамой! Вы красотка во всех смыслах этого слова
  • Цветёте, Катенька!
  • Маєте розкішний вигляд
  • Ви дуже красива і в гарній формі після пологів
  • Чарівна жіночка!

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов удивили архивными школьными фото - такими их еще не видели.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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