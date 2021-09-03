Осадчая и Горбунов вернулись к работе после рождения сына: стильный выход пары

Катя Осадчая 19 августа родила третьего сына, однако засиживаться в декрете не стала. Всего через 5 дней после родов она совершила первый светский выход , а через три недели уже вернулась к работе. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они отработали на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Эффектными фото в стильных нарядах Катя и Юра поделились на своих страничках в Instagram.

Многодетная мама появилась на публике в эффектном образе - ведущая выбрала черное мини-платье, поверх которого надела прозрачное платье-сетку, украшенное блестками и отороченное перьями по подолу. Катя дополнила аутфит оригинальной шляпкой с перьями, напоминающей шлем, а также серебристыми босоножками на каблуках.

В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги, а также сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Катя Осадчая восхитила формами через 3 недели после родов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Back to business. Поки далеко до моєї ідеальної форми, але професійну форму тримати виходило краще. 5 вересня ми розпочинаємо наш новий телевізійний сезон", - написала Осадчая под снимками.

Горбунов же поделился совместным фото с женой, на котором они оба заливисто смеются, позируя в обнимку у фотозоны.

"Ми на роботі! Скільки радості! Презентація нового сезону "Танців з зірками". Дивимось вже цієї неділі!" - подписал фото ведущий.

Катя и Юра радуются, что снова работают вместе (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Стоит отметить, что 37-летняя Осадчая очень быстро возвращается в форму после третьей беременности. Это заметили и поклонники, которые оставили Кате и Юре много теплых слов в комментариях.