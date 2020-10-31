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Осадчая проговорилась о первом свидании с Горбуновым: пара вернулась в знаковый город

Новина українською → Суббота 31 октября 2020 14:34
Осадчая проговорилась о первом свидании с Горбуновым: пара вернулась в знаковый город Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя и Юрий устроили осеннюю романтику во Львове

Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают проводить свободное время активно. Звездные супруги много путешествуют и используют любую возможность вырваться из дома и посмотреть что-то новое и интересное а также вернуться в полюбвшиеся места. Так, на викенд Катя и Юрий отправились во Львов- этот город знаковый для обоих, ведь именно здесь состоялась их первая романтическая прогулка. Фото появились на страницах ведущих в Instagram.

Пара отправилась в путешествие на самолете. Стоит отметить, что в прошлые выходные ведущая также побывала в этом прекрасном городе, но только без мужа. Теперь же пара решила вместе насладиться прогулками по старинным улочкам и посетила местную радиостанцию. Также Катя поделилась теплым воспоминанием о Львове.

"Первая наша романтическая прогулка с Юрием Горбуновым была именно во Львове. Пасхальное путешествие с корзинами в багажнике, именно тогда я узнала, что такое поливальный понедельник, когда меня в апреле с чем к голове облили холодной водой", - поделилась воспоминаниями Катя.

Осадчая проговорилась о первом свидании с Горбуновым: пара вернулась в знаковый город

Осадчая проговорилась о первом свидании с Горбуновым: пара вернулась в знаковый город

Осадчая проговорилась о первом свидании с Горбуновым: пара вернулась в знаковый город

Осадчая проговорилась о первом свидании с Горбуновым: пара вернулась в знаковый город

Осадчая проговорилась о первом свидании с Горбуновым: пара вернулась в знаковый город

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтический променад во Львове (фото: instagram.com/kosadcha/ instagram.com/gorbunovyuriy)

От комплиментов для супругов не удержались не только поклонники пары, но и знаменитости. Так, Злата Огневич написала: "Обожаю вашу пару и творческий тандем".

  • Люблю вашу пару! Вы талантливые и очень подходите друг другу
  • Вы очень классные
  • Вы чудесные
  • Какие вы хорошенькие
  • Стильная Катя
  • Супер пара
  • Екатерина, очень хорошо выглядите, замечательный берет, Вам идет! Будто где-то в Париже! И Юрий неплохой!
  • Вы прекрасная пара

Напомним, что ранее Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном Иваном.

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