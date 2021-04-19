Осадчая в роскошном платье покорила красотой и подогрела слухи о беременности (фото)
Совсем скоро зрители узнают имя нового победителя вокального проекта Голос страны 2021. А пока болеют и голосуют за фаворитов и наслаждаются образами и нарядами звездных тренеров и ведущих. Так, Катя Осадчая блистала в полуфинале проекта Голос країни 2021 в роскошном солнечном желтом платье с интересной деталью, которую сразу запреметили поклонники, и это лишь утвердило их в мысли, что ведущая ждет третьего ребенка.
Катя показала в Instagram яркий фотосет из закулисья.
Она красуется в вечернем наряде с оборкой-баской на талии, без бретелей, что позволило открть ей линию декольте. На шее у Кати – аккуратное роскошное колье из камней с изумрудным крупным в центре, на руке – массивные кольца, на ножках – серебрянные боссоножки, расшитые стразами.
Ведущая аккуратно уложила волосы и сделала легкий сверкающий макияж с шиммерными тенями персикового оттенка.
Катя Осадчая скрывала округлившийся животик за роскошным нарядом (фото: instagram.com/kosadcha)
На одном из кадров Катя позирует с мужем и соведущим Юрием Горбуновым. Ведущая оперлась о надежное плечо любимого мужчин.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе дома и на работе (фото: instagram.com/kosadcha)
К слову, Горбунов признавался, что пара мечтает о дочке. Возможно, они ждут появления на свет именно девочки – сестрички для их сына Ивана и старшего сына Кати от предыдущего брака, Ильи.
Поклонники ведущей вновь заговорили о ее беременности, которую все сложнее скрывать, и оставили комплименты.
- Глаза даже беременные
- Беременность к лицу
- Вы прекрасны
- Королева
- Катя такая малышка
- Катюша, Вы - красотка!
- Катя, очень красивое платье
- Дух захватывает от такой нежности и красоты
Напомним, что ранее Юрий Горбунов умилил фото с сыночком Иваном.