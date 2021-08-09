Осадчая с выгоревшими бровями показала подросший животик в бикини: "так выглядит счастье"
Катя Осадчая с младшим сыном Ваней в свое удовольствие отдохнула в Турции. Ее мужу Юрию Горбунову пришлось досрочно вернуться в украину, ведь дома его ждала работа, а еще приятное семейное событие – свадьба племянника. А вот без папы маленький Ваня позволил себе порезвиться и даже облил маму водой, что вызвало шуточное негодование у Юрия. Так, телезвезда с мальчиком также вернулись в Киев, где, по ее словам, ничем не хуже, чем на курорте.
На странице в Instagram на показала фото из бассейна, на котором позирует в бикини и демонстрирует заметно подросший животик.
Катя запечатлена без грамма макияжа – она выглядит максимально естественно и не боится показывать свои маленькие несовершенства которые есть у всех.
"Вигорівші брови, тонна кавуна і кілометри відкритої води - відпустка вдалася", - коротко резюмировала Катя.
Катя поделилась фото без макияжа (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники заверили ведущую, что она выглядит отлично и особое положение ее украшает еще больше.
- Какая же вы красотка. Беременность вам к лицу
- Катя, ты так красива в особом положении
- Такая настоящая
- Катюня, у Вас такие красивые, живые, умные глаза, что никто не увидел выцветов бровей! И, вообще, Вы - красавица во всех отношениях!
- Очень натурально красивая и естественная
- Катюша! Такая нежная! Естественная красота!
- Так выглядит счастье
- Как приятно видеть естественность у женщины
- Спасибо ,что вы не пытаетесь себя приукрасить, вы просто замечательная
В Stories она опубликовала забавное фото с сыном, который возится на лужайке возле дома с машинкой, и показала свои маленькие домашние летние радости.
Катя показала радости сына и собственное вдохновение (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, что ранее Катя Осадчая рассказала о том, что успела за лето благодаря "ускорителю" внутри.