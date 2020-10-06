Осень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужем
Певица примерила красивый и удобный наряд оверсайз
Успешная певица и мама двоих детей Джамала очень быстро после рождения второго сына вернулась в форму и вновь принялась за работу. Однако про отдых звезда тоже не забывает. С приходом осени она побывала на прогулке в одном из парков, где продемонстрировала стильный образ, а также растрогала нежностью с мужем, который составил ей компанию.
Свой лук артистка детально показала в Instagram. Джамала выбрала удобный и при этом эффектный наряд в стиле оверсайз - белую рубашку, а также льняной брючный костюм розового цвета, которые дополнила белыми кроссовками.
Волосы исполнительница уложила в легкие локоны, а также сделала макияж в тон наряда с эффектными черными стрелками на глазах.
Она весело позировала на дорожках парках, а на одном из фото даже подпрыгнула.
"Осінь в рожевому кольорі", - подписала фото Джамала.
Позже звезда также поделилась целой подборкой милых селфи с мужем Бекиром.
"А ваші кохані люблять робити селфі з вами?" - поинтересовалась певица.
Джамала сходила на прогулку в парк с мужем в красивом оверсайз образе розового цвета (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонникам понравился образ Джамалы и они оставили много теплых отзывов в комментариях.
- Джамалочка ты - Свет, спасибо тебе за день
- Какой красивый и нежный образ. Вам идёт
- Нереально красивая! откуда такой замечательный костюм?
- Красивооо, будто весна :)
- Ооооочень красивый look и Вы тоже
- Костюмчик-бомба
- Ваууу! Какая нежная
- Дуже гарно! Гарного настрою!
- Суперська!
- Самая красивая на свете
- Дуже колір красивий, вам дуже личить
Напомним, ранее Джамала рассказала, почему ей пришлось жить у друзей первую неделю после рождения второго сыночка.