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Осень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужем

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 10:33
Осень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужем Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Певица примерила красивый и удобный наряд оверсайз

Успешная певица и мама двоих детей Джамала очень быстро после рождения второго сына вернулась в форму и вновь принялась за работу. Однако про отдых звезда тоже не забывает. С приходом осени она побывала на прогулке в одном из парков, где продемонстрировала стильный образ, а также растрогала нежностью с мужем, который составил ей компанию.

Свой лук артистка детально показала в Instagram. Джамала выбрала удобный и при этом эффектный наряд в стиле оверсайз - белую рубашку, а также льняной брючный костюм розового цвета, которые дополнила белыми кроссовками.

Волосы исполнительница уложила в легкие локоны, а также сделала макияж в тон наряда с эффектными черными стрелками на глазах.

Осень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужемОсень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужем

Она весело позировала на дорожках парках, а на одном из фото даже подпрыгнула.

"Осінь в рожевому кольорі", - подписала фото Джамала.

Осень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужемОсень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужем

Позже звезда также поделилась целой подборкой милых селфи с мужем Бекиром.

"А ваші кохані люблять робити селфі з вами?" - поинтересовалась певица.

Осень в розовом цвете: Джамала покорила стильным образом и нежностью с мужем

Джамала сходила на прогулку в парк с мужем в красивом оверсайз образе розового цвета (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонникам понравился образ Джамалы и они оставили много теплых отзывов в комментариях.

  • Джамалочка ты - Свет, спасибо тебе за день
  • Какой красивый и нежный образ. Вам идёт
  • Нереально красивая! откуда такой замечательный костюм?
  • Красивооо, будто весна :)
  • Ооооочень красивый look и Вы тоже
  • Костюмчик-бомба
  • Ваууу! Какая нежная
  • Дуже гарно! Гарного настрою!
  • Суперська!
  • Самая красивая на свете
  • Дуже колір красивий, вам дуже личить

Напомним, ранее Джамала рассказала, почему ей пришлось жить у друзей первую неделю после рождения второго сыночка.

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