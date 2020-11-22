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Было ощущение, что я подкаблучник: экс-супруг Билык раскрыл подробности отношений с ней

Новина українською → Воскресенье 22 ноября 2020 11:22
Было ощущение, что я подкаблучник: экс-супруг Билык раскрыл подробности отношений с ней Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Дмитрий Крляденко сделал признания о жизни с певицей

Ирина Билык признается, что с бывшими ей удалось сохранить хорошие отношения, невзирая на сложности. Например, история любви с Дмитрием Коляденко не была простой – по словам звезды, он ее ревновал и даже поднимал руку, в чем сам шоумен кается. Разрыв был громким и болезненным. Но сейчас артисты прекрасно ладят. Дмитрий в рамках программы "Ж F*CKTOR" на YouTube-канале Люкс ФМ сделал признание о жизни и отношениях с бывшей женой и рассказал подробности о ней.

Шоумен признался, что обе его экс-супруги, включая первую жену - хореографа и телережиссера Елену Коляденко, были сильными и целеустремленными личностями.

"Лена Коляденко, Ирина Билык – они крутые женщины. Они больше зарабатывали, больше покупали домов, больше понимают в бизнесе. У меня было ощущение, что я какой-то подкаблучник. Мне говорили: купи еду, вынеси мусор", - вспомнил Коляденко.

Дмитрий Коляденко вновь заговорил об Ирине Билык

Шоумен отметил, что с удовольствием поддерживал певицу в ее стремлениях, задумках, начинаниях и был легким на подъем. В то же время он признал, что был подвержен приступам ревности. "Я сначала ей все разрешал, а потом ревновать начал", - пояснил артист.

Дмитрий не против, чтобы любимая занималась делом, которое ей по душе. а не сидела в четырех стенах.

"Мне очень нравиться, когда девочка трудяжка. Она работает, и ей это нравиться, она получает от этого удовольствие. Я за то, чтобы девочка была не дома. Я сам прекрасно готовлю, убираю. Когда моя половинка хочет круто работать и радовать других, для меня это только счастье", - уверяет шоумен.

Напомним, что ранее популярный украинский режиссер раскрыл правду о настоящей Ирине Билык .

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