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Ослепительна: Ким Кардашьян демонстрирует совершенные формы в серебристом total look

Новина українською → США, Понедельник 21 декабря 2020 20:33
Ослепительна: Ким Кардашьян демонстрирует совершенные формы в серебристом total look Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян обожает проводить время со своими детьми. Звезда сети в перерывах между многочисленными проектами старается уделить время каждому. В этот раз она отправилась со старшими - дочкой Норт и сыном Сейнтом - на каток. Звезда показала видео, на котором она уверенно двигается на коньках под рождественскую мелодию, пока ребята все еще боятся отойти от бортика. Впрочем, веселью это не мешало!

Ким с детьми на катке (видео: instagram.com/kimkardashian)

Для зимней прогулки Ким выбрала наряд стильный и соблазнительный. Она надела серебристый короткий пуховик, а также облегающие брюки и перчатки из такого же материала. Длинные волосы она распустила по плечам, макияж сделала со своими фирменными приемами. Завершали безупречный лук стильные очки в узкой оправе.

Праздничное и жизнерадостное видео с первых минут собрало массу позитивных отзывов. Поклонники не могут налюбоваться совершенными формами звезды, которые она умело подчеркнула зимними вещами. А также нахвалиться, какая она замечательная мама.

Ранее мы писали о главном секрете идеальной фигуры знаменитости.

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