ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ослепительная! 54-летняя Сумская взбудоражила сеть роскошным бюстом в кружевном белье

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 14:45
Ослепительная! 54-летняя Сумская взбудоражила сеть роскошным бюстом в кружевном белье Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Lite

Актриса поделилась пикантным фото

Ольга Сумская восхищает своей неувядающей красотой, моложавым внешним видом и чувством вкуса. Она обожает наряжаться в национальные костюмы, а также надевать женственные наряды, подчеркивающие безупречную фигуру 54-летней актрисы. Как-то главная Роксолана страны призналась, что не делала пластику и боится хирургических вмешательств, а однажды попробовав уколы красоты, осталась не в восторге. При этом актриса тщательно следит за собой и продолжает восхищать поклонников своей эффектной внешностью. Так, на новом кадре в Instagram она предстала в весьма пикантном образе.

Знаменитость опубликовала селфи из салона авто. На нем арктриса предстала в черном атласном пиджаке и похвасталась пышным бюстом, а также засветила кружевной бюстгальтер. Отдельно стоит сказать о роскошном массивном монисте у нее на шее.

"Вечерело…" - подписала будоражащий воображение кадр актриса.

Ослепительная! 54-летняя Сумская взбудоражила сеть роскошным бюстом в кружевном белье

Ольга Сумская поражает своей неувядающей внешностью (фото: instagram.com/olgasumska)

Комплименты для артистки оставили не только ее поклонники, но и звезды. Так, украинская супермодель Алина Байкова не удержалась и написала: "Красавица". С ней была солидарна Ольга Горбачова: "Дукаты! Какая ты!"

  • Какая вы бесконечно красивая!
  • Богиня наша, любимая Олечка
  • Ослепительная красавица
  • Роскошная женщина
  • Вы идеал и пример для всех женщин
  • Ольга, Вы как Клеопатра
  • Непревзойденная
  • Просто королева
  • Невероятно шикарное колье, а женщина еще более шикарная
  • Всегда молодая и красивая

Напомним, что ранее сделала искреннее признание о внуке – сыночке ее старшей дочери Тони Паперной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ольга Сумская
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Тихановская объявила Лукашенко ультиматум
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Тихановская объявила Лукашенко ультиматум