Особые черты: Джамала растрогала семейным счастьем и сделала признание о сыночке
Певица рассказала о младшем сыночке
Джамала четыре месяца назад стала мамой во второй раз – она родила сына Селим-Гирая. Но певица не собирается сбавлять обороты – они активно занимается творческой деятельности и успешно совмещает уход за малышом. Джамала публикует трогательные семейные кадры, но пока не показывает лицо мальчика, зато охотно рассказывает о нем.
На странице артистки в Instagram появилась очередная серия душевных домашних фото, на которых она позирует в компании мужа Бекира Сулейманова и двух сыновей – Эмир-Рахмана и его младшего братика. Звезда прижимает к себе Селим-Гирая и мечтательно смотрит вдаль, наслаждаясь моментами безоблачного семейного счастья.
"Ровно 4 месяца, как наша жизнь совсем не похоже на то, что было до тебя. И даже к появлению твоего брата! Ровно 4 месяца мы смотрим на тебя обожающий взглядом! Ну как так делают в небесной канцелярии. И как похож на нас и на Емирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особые черты характера, индивидуальность ... И все это в 4 месяца. Люблю", - оставила трепетные строки под семейным фотосетом с маленьким именинником его знаменитая мама.
Джамала устроила нежный фотосет дома с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Сладенькие малыши", - оставила комментарий Илона Гвоздева, которая недавно сама во второй раз стала мамой сына Доминика. Поклонники певицы также написали теплые слова для счастливой семьи.
- Как же быстро! Только недавно ждали его. Поздравляем
- Вы невероятные!
- Небесная канцелярия явно любит вас
- Второе фото очень нежное. Здоровья вам и вашим малышам!
- Замечательная семья! Хочу еще пожелать Вам решиться и родить через некоторое время дочь. пусть сбудется
- Какие вы прекрасные
- Такие красивые!
- Счастье
- Так трогательно
- Пусть будет всегда крепко-здоровым, красивым и таким же талантливым, как Мама
Напомним, что ранее Джамала раскрыла секреты семейного счастья и гармонии.