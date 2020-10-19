Особые черты: Джамала растрогала семейным счастьем и сделала признание о сыночке

Певица рассказала о младшем сыночке

Джамала четыре месяца назад стала мамой во второй раз – она родила сына Селим-Гирая. Но певица не собирается сбавлять обороты – они активно занимается творческой деятельности и успешно совмещает уход за малышом. Джамала публикует трогательные семейные кадры, но пока не показывает лицо мальчика, зато охотно рассказывает о нем.

На странице артистки в Instagram появилась очередная серия душевных домашних фото, на которых она позирует в компании мужа Бекира Сулейманова и двух сыновей – Эмир-Рахмана и его младшего братика. Звезда прижимает к себе Селим-Гирая и мечтательно смотрит вдаль, наслаждаясь моментами безоблачного семейного счастья.

"Ровно 4 месяца, как наша жизнь совсем не похоже на то, что было до тебя. И даже к появлению твоего брата! Ровно 4 месяца мы смотрим на тебя обожающий взглядом! Ну как так делают в небесной канцелярии. И как похож на нас и на Емирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особые черты характера, индивидуальность ... И все это в 4 месяца. Люблю", - оставила трепетные строки под семейным фотосетом с маленьким именинником его знаменитая мама.

Джамала устроила нежный фотосет дома с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Сладенькие малыши", - оставила комментарий Илона Гвоздева, которая недавно сама во второй раз стала мамой сына Доминика. Поклонники певицы также написали теплые слова для счастливой семьи.

Как же быстро! Только недавно ждали его. Поздравляем

Вы невероятные!

Небесная канцелярия явно любит вас

Второе фото очень нежное. Здоровья вам и вашим малышам!

Замечательная семья! Хочу еще пожелать Вам решиться и родить через некоторое время дочь. пусть сбудется

Какие вы прекрасные

Такие красивые!

Счастье

Так трогательно

Пусть будет всегда крепко-здоровым, красивым и таким же талантливым, как Мама

Напомним, что ранее Джамала раскрыла секреты семейного счастья и гармонии.