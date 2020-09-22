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Остапчук рассказал откровенную историю про свою невесту: она воскликнула "ааа!"

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 11:55
Остапчук рассказал откровенную историю про свою невесту: она воскликнула "ааа!" Невеста Владимира Остапчука Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Дмитрий Войналович

Владимир Остапчук рассказал интересную историю об отдыхе с Кристиной Горняк

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук, который чуть не утонул на глазах у собственной матери, рассказал про романтическое свидание в Париже со своей невестой Кристиной Горняк.

О том, как звездная пара провела свое одно из самых романтических свиданий, рассказали сами герои в программе "Зірковий шлях".

Как известно, пара познакомилась в Италии на свадьбе, где Владимир был ведущим, а Кристина - подружкой невесты. Но только спустя несколько недель они снова встретились на танцевальном шоу.

Тогда известный шоумен пригласил девушку на танцевальный мастер-класс, а когда Остапчук решил пригласить девушку на свидание, то выбрал Париж.

"Я просто пришел с билетами и сказал: "Все, мы летим в Париж. Я хочу тебя пригласить на свидание". Я ей это написал, а Кристина воскликнула: "Ааа!" - рассказал с улыбкой Владимир.

"Покажите мне девушку, которая скажет: "Нет, я не поеду в Париж". Конечно, да", - добавила Кристина.

Остапчук рассказал откровенную историю про свою невесту: она воскликнула &quot;ааа!&quot;

Владимир Остапчук и Кристина Горняк на отдыхе (фото: instagram.com/kristygor)

Раньше невеста Остапчук рассказала, чем шоумен поразил ее маму.

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