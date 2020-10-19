Остапчук с женой поделились эксклюзивным свадебным видео: не мог представить в смелых мечтах

Пара растрогала своими свадебными клятвами

Владимир Остапчук 15 октября женился во второй раз. Его избранницей стала нотариус Кристина Горняк. Пара отыграла пышную свадьбу в одном из комплексов за пределами Киева, а на память о незабываемом дне остались не только теплые и воспоминания, но и масса и фото, а также душевное видео, которым пара поделилась на страницах в instagram.

Так, свадебный ролик пары длиться около 4 минут. Владимир и Кристина под нарезку из самых ярких фрагментов подготовки и самого торжества дают трогательные свадебные клятвы друг другу.

"Вместе мы можем все. Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить еще раз и даже сейчас, когда пишу эти строки - расплываюсь в улыбке и нежности. Я очень ждал наш день, я его представлял и прокручивал, но даже в самых смелых мечтах не мог представить, что будет так круто", - признался Владимир.

"Я проснулась утром слегка с волнением, но очень с огромным ожиданием выйти к любимому в свадебном платье! Потом все так быстро пронеслось как во сне. Единственное что я хотела - остановить или замедлить этот вечер! Когда я смотрю и слушаю наши слова друг другу, у меня такое впечатление, что это фильм, где мы - герои, стоим в телефонной будке, и, позвонив друг другу, читаем письма любви, а на экране наша жизнь в одном дне", - оставила подпись к видео Кристина.

Напомним, что ранее Владимир Остапчук и его жена Кристина признались, куда полетели в свадебное путешествие, которое у пары продлится все всего 4 дня.