ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как оставаться молодой и красивой: секреты от Златы Огневич

Новина українською → Суббота 19 сентября 2020 08:00
Как оставаться молодой и красивой: секреты от Златы Огневич Злата Огневич озвучила секрет молодости и красоты (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Дмитрий Войналович

Злата Огневич поделилась своими ежедневными ритуалами, которые помогают ей оставаться непревзойденной

Злата Огневич дала полезный совет, который поможет каждой девушке всегда выглядеть неотразимо. Причем для этого не нужно тратить много средств на косметологов и визажистов.

"Хочу как можно дольше оставаться молодой, энергичной и красивой. Поэтому три раза в неделю занимаюсь физкультурой. Кстати, важно это делать систематически", - признается певица за кулисами шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

Девушка говорит, что уже через несколько месяцев она заметила результаты.

"Стала лучше себя чувствовать. Более того, перестала подхватывать вирусные инфекции. А еще нахожусь в эйфории от того, что мне все удается во время тренировок", - отмечает Злата.

Артистка признается, что выполняет ежедневные ритуалы, которые также влияют на ее самочувствие, внешний вид и настроение.

"Просыпаюсь и улыбаюсь. Даже если первые минуты у меня искусственная улыбка, она все равно заряжает на позитив. Потом я включаю виниловый проигрыватель. Обычно слушаю джаз или фьюжн. И иду готовить вкусный завтрак и смузи", - резюмирует певица.

Как оставаться молодой и красивой: секреты от Златы ОгневичКак оставаться молодой и красивой: секреты от Златы ОгневичКак оставаться молодой и красивой: секреты от Златы ОгневичКак оставаться молодой и красивой: секреты от Златы Огневич

Злата Огневич всегда выглядит потрясающе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Злата Огневич
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Киев остается в "оранжевой зоне" еще на две недели
РБК-Украинаинформационное агентство Киев остается в "оранжевой зоне" еще на две недели