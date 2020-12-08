ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Остаются беспомощными: Могилевская сделала заявление о современных артистах

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 11:34
Остаются беспомощными: Могилевская сделала заявление о современных артистах Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Певица рассказала, какую школу жизни в шоу-бизнесе прошла

Наталья Могилевская в последее время радует поклонников помолодевшим цветущим внешним видом и делится с ними фото из новых стильных фотосетов. Певица старается поддерживать хорошее настроение подписчиков мотивационными постами и уже готовит для них что-то новое и интересное, например, пообещала зачитать рэп! Также Наталья вспомнила о своем восхождении на звездный Олимп и сравнила себя с современными артистами.

Она опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена у столика в гримерке. Она позирует в белой тунике с блестящей люрексовой нитью и примеряет оригинальные массивные серьги-кисточки. Она предпочла легкий макияж и розовую нежную помаду.

Остаются беспомощными: Могилевская сделала заявление о современных артистах

Наталья вспомнила о своем пути в шоу-бизнесе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Когда-то я сама шила себе костюмы, сама готовила себя к выступлению. Я считаю, что артисты, которые сегодня проходят через телевизионные проекты, в которых большая команда делает все за них, иногда остаются беспомощными в экстренных ситуациях. Каждый артист должен уметь сам себя подготовить к выступлению. Друзья, коллеги, мои ученики, настоящий руководитель тот, кто прошел от простого водителя до министра автотранспорта. В эту схему я верю больше всего, она самая надежная", - заверила знаменитость.

"Наташенька, вы просто красавица", "На стиле", "В точку. Наташа, ты бомба", "Наталья, Вы блондинка просто огонь", "Ты супер", – писали комментаторы под постом, разделив мнение певицы.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская внезапно призналась в чувствах коллеге Ирине Билык.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Наталья Могилевская
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Даша Харченко Боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе