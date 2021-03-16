Отдавал все, что было: известный продюсер раскрыл детали бурного романа с Могилевской

Украинский продюсер Александр Ягольник и певица Наталья Могилевская когда-о крутили бурный роман: пара сходилась и расходилась, эмоционально выясняла отношения, молодые люди ревновали друг друга – страсти кипели не шуточные. Так, продюсер вспомнил, как любил артистку и пояснил, почему они все же расстались.

Любовь между молодыми и талантливыми людьми вспыхнула с первого взгляда. Он помог артистке найти свой репертуар и стиль, подсказал, что лучше петь для людей. Так родился хит Могилевской "Девчонка с волосами цвета лилий".

Пара буквально горела совместной работой и строила грандиозные планы на будущее. Они съехались и стали жить вместе. Родители Александра приняли и полюбили его избранницу. У мамы продюсера до сих пор висит фото артистки.

Сам Ягольник был пылко влюблен в Наталью, бесконечно признавался ей в чувствах и совершал поступки ради любимой.

Наталья пела песни Александра, которые становились хитами (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы нужно было отдать жизнь, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом "Вау", - поделился он.

Наталья исполняла песни любимого, которые становились хитами, он в свое удовольствие занимался любимым делом – журналистикой, а вскоре стал ведущим на канале "1+1". К каждому из них пришла заслуженная слава, а с ней и финансовые возможности.

"Когда песня "Ла-ла-ла" зазвучала просто из каждой звуковой точки, которая была только в Киеве. Вот тогда пришла слава и большие деньги… Уровень доходов, чтобы просто сравнить, ну это был годовой бюджет клуба "Динамо" на тот момент", - отметил Ягольник.

Александр так и не смог забыть Наталью

Александр окончательно убедился, что Наталя – та самая и решил сделать ей предложение, купил кольцо. Романтический момент омрачил разговор о финансах.

"Когда Наталья сказала: "Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил". Я сказал: "Да". "Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека", - вспоминает продюсер.

Роман закончился также молниеносно, как и начался. Но забыть любимую Александр так и не смог – он бережно хранит воспоминания о ней в сердце и даже готов к творческому тандему.

"У меня есть для Наташи специально написанный альбом. Но, к сожалению, Наташа по-другому видит мир. И пока что творческого контакта у нас нет", - посетовал продюсер.