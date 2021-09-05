Я с открытым ртом: Джамала поделилась эмоциями перед первым эфиром "Танцев со звездами"
Уже в это воскресенье, 5 сентября, состоится первый прямой эфир популярного проекта "Танцы со звездами 2021". Певица Джамала, которая впервые выйдет на паркет шоу, поделилась своими эмоциями и впечатлениями от подготовки к премьере.
На своей странице в Instagram она опубликовала серию фото в ярком наряде - вероятно, своем костюме для выступления, и сравнила участие в шоу с первыс курсом университета.
Джамала запечатлена в черном платье ассиметричного кроя с ярким геометрическим принтом. Волосы артистки распущены, а на лице - яркий макияж с акцентом на глаза.
По словам звезды, она чувствует себя юной студенткой и пытается все запомнить.
"Вы все спрашиваете: "Ну как там, ну как на Танцах?" Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. У меня постоянно движется огромная команда профессионалов, дают задание. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую", - написала певица.
По словам исполнительницы, пока ей нравится это студенческое волнение.
"Танці з зірками" дают забытое ощущение - ты новый, все заново. В этом и кайф, и волнение, и ответственность, и отдых. Я привыкла к сцене. А здесь - будто бы все так же, но нет", - добавила Джамала.
Джамала раскрыла некоторые подробности "Танцев со звездами" перед первым эфиром (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Артистка также заинтриговала, что ее партнер – "настоящая звезда бального танца". Поклонники тут же заподозрили, что она будет выступать в паре с Дмитрием Дикусаром.
- Супер. Будем за Вас держать кулачки
- Космическая
- Буду за Вас вболівати
- В этом образе похожа на Шер, такая энергия просто супер
- Я тоже подумала про Дикусара
- Здається, партнер Джамали - Дмитро Дікусар
- В сторис было видно партнера только со спины, но в нем можно было узнать Дмитрия
- Який чудовий образ! Аплодую дизайнеру одягу і візажисту! Джа - красуня!
Напомним, ранее стало известно, что судьей в новом сезоне "Танцы со звездами" станет чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский. Это украино-американский хореограф, победитель Dancing With The Stars.