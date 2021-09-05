Я с открытым ртом: Джамала поделилась эмоциями перед первым эфиром "Танцев со звездами"

Уже в это воскресенье, 5 сентября, состоится первый прямой эфир популярного проекта "Танцы со звездами 2021". Певица Джамала, которая впервые выйдет на паркет шоу, поделилась своими эмоциями и впечатлениями от подготовки к премьере.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию фото в ярком наряде - вероятно, своем костюме для выступления, и сравнила участие в шоу с первыс курсом университета.

Джамала запечатлена в черном платье ассиметричного кроя с ярким геометрическим принтом. Волосы артистки распущены, а на лице - яркий макияж с акцентом на глаза.

По словам звезды, она чувствует себя юной студенткой и пытается все запомнить.

"Вы все спрашиваете: "Ну как там, ну как на Танцах?" Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. У меня постоянно движется огромная команда профессионалов, дают задание. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую", - написала певица.

По словам исполнительницы, пока ей нравится это студенческое волнение.

"Танці з зірками" дают забытое ощущение - ты новый, все заново. В этом и кайф, и волнение, и ответственность, и отдых. Я привыкла к сцене. А здесь - будто бы все так же, но нет", - добавила Джамала.

Джамала раскрыла некоторые подробности "Танцев со звездами" перед первым эфиром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка также заинтриговала, что ее партнер – "настоящая звезда бального танца". Поклонники тут же заподозрили, что она будет выступать в паре с Дмитрием Дикусаром.