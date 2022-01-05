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Открываю чакры: Леся Никитюк показала, как восстанавливается после Нового года

Новина українською →
Трускавец, Среда 05 января 2022 11:32
Открываю чакры: Леся Никитюк показала, как восстанавливается после Нового года Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк явно отлично отпраздновала Новый год и теперь пытается прийти в форму и немного восстановиться. Для этого телеведущая отправилась на необычную процедуру в СПА-комплекс на курорте Трускавец.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором запечатлена в процессе ухода за лицом и волосами.

Так, Леди Ле лежит на медицинском столе под специальным маятником, который что-то делает с ее лицом. При этом можно заметить, что она обнажена, однако красотка прикрылась клетчатым одеялом. Ведущая сложила руки на груди и расслабленно закрыла глаза.

"4 января... открываем чакры, девочки", – написала Никитюк под фото.

Открываю чакры: Леся Никитюк показала, как восстанавливается после Нового года

Под конец Леся в халате и с полотенцем на голове показала, как выглядит после всех необходимых косметологических процедур. По словам звезды – она бодра "как мамина черешня".

Открываю чакры: Леся Никитюк показала, как восстанавливается после Нового года

Леся Никитюк расслабялется в СПА после новогодних застолий (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети оценили усилия ведущей и оставили шутливые комментарии.

  • Открываем чакры, закрываем рот
  • Краса. Мені б так чакри відкрити
  • После НГ всё закрылось, теперь бы ещё Рождество пережить
  • Красуня
  • Здалося, що Леся лежить на фаті. Ржу
  • Каайф
  • Все потеряли Лесю, Лисенок ушла в медитацию
  • Нарешті нормальне фото

Напомним, ранее Леся Никитюк поразила откровенным полупрозрачным нарядом на Новый год.

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Леся Никитюк
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