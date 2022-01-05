Открываю чакры: Леся Никитюк показала, как восстанавливается после Нового года

Леся Никитюк явно отлично отпраздновала Новый год и теперь пытается прийти в форму и немного восстановиться. Для этого телеведущая отправилась на необычную процедуру в СПА-комплекс на курорте Трускавец.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором запечатлена в процессе ухода за лицом и волосами.

Так, Леди Ле лежит на медицинском столе под специальным маятником, который что-то делает с ее лицом. При этом можно заметить, что она обнажена, однако красотка прикрылась клетчатым одеялом. Ведущая сложила руки на груди и расслабленно закрыла глаза.

"4 января... открываем чакры, девочки", – написала Никитюк под фото.

Под конец Леся в халате и с полотенцем на голове показала, как выглядит после всех необходимых косметологических процедур. По словам звезды – она бодра "как мамина черешня".

Леся Никитюк расслабялется в СПА после новогодних застолий (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети оценили усилия ведущей и оставили шутливые комментарии.