Не отличить: Полякова с дочкой в одинаковых купальниках вызвали фурор пляжным фотосетом

Оля Полякова девичей компанией в составе дочерей Маши и Алисы и мамы Светланы отправилась на отдых в Турцию. Певица релаксирует на пляже, лакомится местной кухней и весело проводит время в компании самых близких . К слову, мама певицы вызвала фурор в сети – она покорила своим моложім цветущим видом фолловеров звездной дочери. Теперь настал черед традиционной битвы купальников Оли и ее старшей дочери Маши, ведь, как неоднократно отмечали фаны артистки, девушка растет копией знаменитости.

Оля и Маша позировали в одинаковых эффектных черных бархатных купальниках с прозрачной вставкой в области декольте. Монокини подчеркнул стройные форм мамы и дочки. Традиционный фотосет на фоне моря доказал – стройные и длинногие красотки похожи как две капли воды.

Оля предпочла обойтись без макияжа и надела солнечные очки трендовой формы. Она обнимает и целует старшую дочь, демонстрируя материнскую любовь и нежность.

Оля с Машей устроили битву купальников в Турции (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица попросила поклонников выбрать, какое же фото из пяти им нравится больше всего. Конечно же, задача была не из легких.