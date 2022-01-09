Отличная компания: Влад Яма поразил неожиданной встречей на пляже в Майами

Именно на пляже этого курортного американского города состоялась неожиданная встреча с другой украинской звездой - Дмитрием Монатиком и его семьей.

Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма увез жену и сына в теплые края - сначала семейство отдохнуло в жаркой Мексике , после чего они отправились в Майами.

На снимке Влад с женой Лилианой и Дмитрий со своей супругой Ириной весело позируют вместе, смешно высунув языки. Все они одеты в пляжную одежду и выглядят довольными внезапной встречей.

Влад Яма и Монатик с семьями случайно встретились в Майами (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Первый день в Майами. Запланировали встречу с кумом, закупку в маркете, распаковку пяти чемоданов… Вышли на пляж на полчасика, и как только я вспомнил, что где-то рядом находится одна прекрасная семья… Они оказались прямо перед нами! Отлично пообщались, обменялись планами. Дети - тоже. И, не сговариваясь, сделали фото с языками. Вот так встреча! Желаем мощных концертов и незабываемого отдыха! Летний январь. И я ещё с бородой", - поделился историей создания фото Яма.

Отметим, что MONATIK с женой и сыновьями находятся в США еще с конца декабря - артист выступает там с концертами, совмещая работу с семейным отдыхом и экскурсиями.

"Все случайности не случайны. Очень сильно были рады вас видеть .Прекрасного пребывания в Майами", - написала в комментарии Ирина Монатик.

Подписчики Влада также оценили красочный снимок и оставили свои отзывы.