Отличная компания: Влад Яма поразил неожиданной встречей на пляже в Майами
Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма увез жену и сына в теплые края - сначала семейство отдохнуло в жаркой Мексике, после чего они отправились в Майами.
Именно на пляже этого курортного американского города состоялась неожиданная встреча с другой украинской звездой - Дмитрием Монатиком и его семьей.
Ярким совместным фото танцовщик поделился в Instagram.
На снимке Влад с женой Лилианой и Дмитрий со своей супругой Ириной весело позируют вместе, смешно высунув языки. Все они одеты в пляжную одежду и выглядят довольными внезапной встречей.
Влад Яма и Монатик с семьями случайно встретились в Майами (фото: instagram.com/vladyama_official)
"Первый день в Майами. Запланировали встречу с кумом, закупку в маркете, распаковку пяти чемоданов… Вышли на пляж на полчасика, и как только я вспомнил, что где-то рядом находится одна прекрасная семья… Они оказались прямо перед нами! Отлично пообщались, обменялись планами. Дети - тоже. И, не сговариваясь, сделали фото с языками. Вот так встреча! Желаем мощных концертов и незабываемого отдыха! Летний январь. И я ещё с бородой", - поделился историей создания фото Яма.
Отметим, что MONATIK с женой и сыновьями находятся в США еще с конца декабря - артист выступает там с концертами, совмещая работу с семейным отдыхом и экскурсиями.
"Все случайности не случайны. Очень сильно были рады вас видеть .Прекрасного пребывания в Майами", - написала в комментарии Ирина Монатик.
Подписчики Влада также оценили красочный снимок и оставили свои отзывы.
- Вау, супер фотография, очень приятно смотреть
- Гарно та яскраво відпочиньте, і додому
- Монатики и Ямы оказались вместе в Маями
- Крутые!!!
- Это Монатик так улыбается там с бородой?
- Отличная компания
- Там ещё Барских отдыхает в Майями
- Классные такие
Напомним, ранее MONATIK с женой и детьми заворожил сказочными приключениями в США.