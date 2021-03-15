ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В отличной форме: 46-летняя Ева Лонгория очаровала сеть подтянутой фигурой

Новина українською → США, Понедельник 15 марта 2021 18:24
В отличной форме: 46-летняя Ева Лонгория очаровала сеть подтянутой фигурой Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория, которой сегодня, 15-го марта, исполняется 46, не перестает радовать фанатов своей подтянутой фигурой.

В этот раз актриса поделилась фото из спортзала.

Ева Лонгория позирует в топе и легинсах защитной расцветки. Звезда делает селфи в зеркале, продемонстрировав миру стальной пресс и точеные руки и ноги. Для удобства волосы она связала в хвост, а макияж сделала легким и натуральным. Выглядит Ева, как всегда, отлично, чем вызвала волну восхищений. В подписи она рассказала, что обожает батут.

В отличной форме: 46-летняя Ева Лонгория очаровала сеть подтянутой фигурой

Ева в спортзале (фото: instagram.com/evalongoria)

"Топ!", "Ты невероятная", "Где я могу приобрести такой же?", "Это ты? Ева!", "В прекрасной форме", "Красивая", "Восхитительная Ева", "Удивительная", - не могут остановиться фолловеры.

Ранее Ева также показывала свою фигуру в бикини, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что возраст для Лонгории - всего лишь цифры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса спорт актриса Ева Лонгория
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В метро Киева произошел очередной коллапс: люди стояли даже на лестницах
В метро Киева произошел очередной коллапс: люди стояли даже на лестницах