В отличной форме: Ким Кардашьян в откровенном бикини взорвала сеть
Ким Кардашьян продемонстрировала, что несмотря на трудный период, она остается позитивной и жизнерадостной. А еще - стройной и ухоженной.
40-летняя бизнесвумен опубликовала пару новых фото, на котором предстала в откровенном бикини.
Ким позирует на фоне пальм, подставив заметно постройневшее тело солнцу. Пляжный образ знаменитости дополнили золотые цепочки, а также солнцезащитные очки. Макияж она сделала в тон своему купальнику - в шоколадных цветах. Волосы, которые сейчас Ким вновь красит в свой родной оттенок, она распустила.
Ким и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)
На втором фото она предстала со своей старшей дочерью Норт, которая уже заметно подросла. Девочка надела на пляж короткие шорты. Она задумчиво положила голову на плечо Ким, а та в свою очередь, посылает в камеру воздушный поцелуй. Смотрятся они невероятно мило.
"Вы лучшие", "Вау, какая фигура", "Ты милашка", "Так мило!", "Эй, красивые леди", - тут же посыпались восторги на маму и ее уже почти взрослую дочь.
Напомним, не так давно в сеть попали фото без обработки Ким Кардашьян, которые "слил" ее стилист.