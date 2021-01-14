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Отличный результат: Эшли Грэм в спортивном образе восхитила постройневшей фигурой

Новина українською → США, Четверг 14 января 2021 22:26
Отличный результат: Эшли Грэм в спортивном образе восхитила постройневшей фигурой Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм показала новое фото, на котором заметно, что старания звезды в спортзале не прошли даром. Американская модель, которая прославилась пышными формами, заметно похудела. На снимке Эшли позирует в облегающих черных легисах, а также белоснежном топе. Дополнили спортивный образ черный короткий пуховик, бейсболка, белые кеды, обутые с высокими белыми носками, а также кожаная сумочка на крупной золотистой цепочке.

Отличный результат: Эшли Грэм в спортивном образе восхитила постройневшей фигуройЭшли обожает спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм держит в руках стакан с чистой водой, демонстрируя тем самым свою любовь к активному и здоровому образу жизни. Она делает эффектный мах ногой в камеру, заодно показывая свою растяжку. На лице у нее нет и капли макияжа, зато про защитную маску она не забыла.

Данный снимок Эшли запостила в исчезающих сториз, а потому его не комментировали ее фанаты. Тем не менее, стройные ноги и бедра молодая мамочка и так засветила в своем блоге, примерив новые стильные образы. Многие из них стоит повторить любительницам быть в центре внимания.

Ранее мы писали, что Грэм вышла в свет в соблазнительном аутфите, который сделал пропорции ее тела просто совершенными.

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