Отступать не намерен: Алекс Родригес впервые прокомментировал слухи о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

В отношениях Дженнифер Лопес и ее экс-бойфрендов появились новые подробности. Слухи о воссоединении певицы с Беном Аффлеком прокомментировал лучший друг Бена - Мэтт Деймон, а также сам Родригес.

Алекс Родригес, по словам инсайдеров, изначально был весьма опечален слухами о новом романе Дженнифер. Дело в том, что 45-летний спортсмен предпринимал неоднократные попытки исправить ситуацию и наладить общение, но Дженнифер Лопес их пресекала.

Дженнифер Лопес вновь счастлива (фото: instagram.com/jlo)

И репортеры не могли оставить его в покое. Так, они принялись донимать его вопросами о том, что он думает о воссоединении пары Лопес и Аффлека. И тот ответил аллегорично: "Янкис", вперед!". Имея в виду бейсбольную команду "Нью-Йорк Янкис", за которую он долго выступал, Алекс заодно бросил вызов Аффлеку.

Ведь Бен много лет болеет за конкурирующую команду, "Бостон Ред Сокс". Во время съемок фильма "Исчезнувшая" голливудский актер даже отказался надевать кепку "Янкис", выражая свою позицию. Так что, по всей видимости, Родригес не намерен просто так оставлять ситуацию.

Что касается Мэтта Деймона, он ответил, что в мире "нет такого количества алкоголя", которое заставило бы его сказать правду о романе Бена и Дженнифер. Тем не менее, представители СМИ не оставляли попытки выудить хоть какую-то информацию. И актер выдал следующее: "Это захватывающая история! Я люблю их обоих. Надеюсь, это правда. Это было бы потрясающе".