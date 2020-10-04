Оттенки осени: Alyosha впечатлила яркой сменой имиджа
Певица похвасталась в сети новым цветом волос
Украинская певица и мама троих детей Alyosha удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Артистка поменяла цвет волос на ярко-рыжий.
Результатом эксперимента со внешностью звезда похвасталась на своей странице в Instagram.
На фото Alyosha позирует на солнце, которое ярко отражается в ее огненно-рыжей шевелюре.
"Який сьогодні теплий день:) Гріємося. Отримуємо вітамінку D без посередників", - подписала снимок певица.
Аlyosha удивила новым цветом волос (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать новый образ артистки. Некоторые сравнили ее с коллегой по сцене Светланой Тарабаровой - кстати, она тоже недавно снова стала мамой.
- Тепер руда, як і Тарабарова Світлана
- Відтінки осені сховались у волоссі
- Агонь
- Такая настоящая ! Искренняяя и тёплая !
- Вам личить такій колір волосся
- Запалюйте
- гарний колiр
- Гарно виглядаєте!
- Яка ти руда та гарна
- Очень красивый рыжий цвет
- Цвет волос потрясающий, тебе очень идёт
- Який гарний колір) згодна, що справжня лисичка)
Ранее Alyosha показала семейную прогулку с тремя детьми и призналась, что ей совершенно некогда спать.