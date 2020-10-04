ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оттенки осени: Alyosha впечатлила яркой сменой имиджа

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 19:07
Оттенки осени: Alyosha впечатлила яркой сменой имиджа Аlyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Певица похвасталась в сети новым цветом волос

Украинская певица и мама троих детей Alyosha удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Артистка поменяла цвет волос на ярко-рыжий.

Результатом эксперимента со внешностью звезда похвасталась на своей странице в Instagram.

На фото Alyosha позирует на солнце, которое ярко отражается в ее огненно-рыжей шевелюре.

"Який сьогодні теплий день:) Гріємося. Отримуємо вітамінку D без посередників", - подписала снимок певица.

Оттенки осени: Alyosha впечатлила яркой сменой имиджа

Аlyosha удивила новым цветом волос (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать новый образ артистки. Некоторые сравнили ее с коллегой по сцене Светланой Тарабаровой - кстати, она тоже недавно снова стала мамой.

  • Тепер руда, як і Тарабарова Світлана
  • Відтінки осені сховались у волоссі
  • Агонь
  • Такая настоящая ! Искренняяя и тёплая !
  • Вам личить такій колір волосся
  • Запалюйте
  • гарний колiр
  • Гарно виглядаєте!
  • Яка ти руда та гарна
  • Очень красивый рыжий цвет
  • Цвет волос потрясающий, тебе очень идёт
  • Який гарний колір) згодна, що справжня лисичка)

Ранее Alyosha показала семейную прогулку с тремя детьми и призналась, что ей совершенно некогда спать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Alyosha
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного