Ожидание-реальность: Никитюк в шикарном платье "переплюнула" сетевую знаменитость
Леся Никитюк наслаждается отпуском в Португалии – вкусная местна кухня, плжный отдых, путешествия на яхте и, конечно, интересный контент для подписчиков. Так, она устроила эффектный морской фотосет и решила утереть нос сетевой знаменитости.
На личной Instagram-страничке Леди Ле показала, как повторила образ известного "консультанта по роскоши".
Леся облачилась в роскошное шелковое платье небесно-голубого цвета с длинным рукавом, шлейфом и пикантно открытой спиной, а также глубоким декольте. Несколько нитей жемчужных бус и солнечные очки в белой оправе довершили ее образ.
"Ожидание-Реальность. P.s. Зліва на фото, якщо хтось не знає, відома "консультант з розкоші" Аурета Томолларі ! Цікава професія, в якому університеті такого навчають не знаю, але на магістратуру пішла б", - с юмором констатировала Леся.
Леся Никитюк повторила фотосет сетевой знаменитости (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Леси заверили ее, что реальность ничем не хуже ожидания, а в огрехах виноват ветер, ведь Леди Ле приняла не тот ракурс.
- Реальность красивее
- Реальность круче
- В любом случае, вы прекрасны
- Фасон платья другой, а так очень даже похоже!
- Просто ветер не в ту сторону. А так даже лучше было бы
- Класс, прикольная такая
- Ой, прекрасная
- Ой, класс, Леся ты такая классная и умеешь посмеяться над собой, но при этом все равно остаешься красоткой
- Леся, цвет вашего платья красивее
- Реальность ничем не хуже
Напомним, что ранее Лесю Никитюк обвинили в злоупотреблении фотошопом – споры вызвали снимки ведущей в пикантном бикини.