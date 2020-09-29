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С ожиданием и любовью: Тина Кароль рассекретила своего идеального мужчину

Новина українською → Вторник 29 сентября 2020 09:52
С ожиданием и любовью: Тина Кароль рассекретила своего идеального мужчину Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Певица призналась, как выглядит ее идеал мужчины

Тина Кароль овдовела в 2013 году, что стало для нее огромной трагедией, ведь ее горячо любимый муж и продюсер Евгений Огир умер от рака желудка, а артистка долгое время была безутешной. Окончательно не впасть в затяжную депрессию ей помогло творчество и сын Вениамин. До сих пор все свои победы и достижения она посвящает безвременно ушедшему супругу и бережно хранит в памяти счастливые моменты рядом с ним. В последнее время певица признается, что ее сердце начало понемногу оттаивать и она задумывается о личном счастье. А также описала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

Об этом звезда рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина". Она описала, какими качествами должен обладать мужчина, претендующий на ее сердце.

С ожиданием и любовью: Тина Кароль рассекретила своего идеального мужчину

Тина Кароль описала свой идеал мужчины (фото: instagram.com/tina_karol)

"Он должен быть благородным. Просто быть мужчиной. На самом деле, ничего не нужно делать. Когда ты пытаешься чего-то сильно добиться, знаете, прям так "хочу, хочу", ничего не выходит. Когда ты перестаешь этого не только хотеть, но относишься к этому с ожиданием и любовью – это обязательно с тобой случится. Мужчина, ну…Должен быть самостоятельным. Это такая редкость", – считает артистка.

Тина Кароль назвала критерии идеального избранника

К слову, Тине Кароль приписывают роман с коллегой Даном Балном. Второй сезон подряд на шоу "Голос страны" зрители могут наблюдать романтичные жесты артистов в адрес друг друга. Кроме того, звезды записали чувственные совместные дуэтные песни, а телефонные разговоры с Баланом вошли в новый альбом Тины "Найти своих".

Напомним, что ранее Тина Кароль призналась, что мечтает о рождении дочери.

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