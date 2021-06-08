"Озорница": спортивная Полякова похвасталась упругими округлыми ягодицами
Оля Полякова – активный пользователь соцсетей. Певица часто балует поклонников яркими и порой провокационными снимками, с удовольствием демонстирует свои стройные формы, а также делится полезным контентом – на ее страничке в фотоблоге не заскучаешь!
Своим свежим снимком в Instagram звезда решила одновременно замотивировать поклонников и похвастаться отменной спортивной формой.
Оля позирует в спортивном соблазнительном аутфите – облегающих лосинах, подчеркнувших ее упругие округлые ягодицы, и белой футболке, на голове – бейсболка, волосы она предусмотрительно собрала в практичный хвост. Певица оперлась о кованый забор рядом с заливом Днепра в парке "Наталка" на Оболони – вдалеке виднеется Московский мост и часть парка "Дружбы народов".
Оля Полякова показала спортивную фигуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Спорт по расписанию! А у вас?" – поинтересовалась певица. Поклонники молниеносно отреагировала на мотивирующий и соблазнительный кадр Оли.
- Олечка, пример для женщин
- Ну до чего хороша
- Да, и вы, Оля, отличный мотиватор
- Вы шикарная!
- Все, что надо показала
- Озорница
- Какая красивая
- Ох и фигурка
- Богиня
- Прекрасая
- Секси
Напомним, что ранее Оля Полякова поделилась личной историей и рассказала, как в школьные годы страдала от домагательств учителя физкультуры, а также вновь вспомнила о двусмысленных предложениях Константина Меладзе.