"Озорница": спортивная Полякова похвасталась упругими округлыми ягодицами

Оля Полякова – активный пользователь соцсетей. Певица часто балует поклонников яркими и порой провокационными снимками, с удовольствием демонстирует свои стройные формы, а также делится полезным контентом – на ее страничке в фотоблоге не заскучаешь!

Оля позирует в спортивном соблазнительном аутфите – облегающих лосинах, подчеркнувших ее упругие округлые ягодицы, и белой футболке, на голове – бейсболка, волосы она предусмотрительно собрала в практичный хвост. Певица оперлась о кованый забор рядом с заливом Днепра в парке "Наталка" на Оболони – вдалеке виднеется Московский мост и часть парка "Дружбы народов".

Оля Полякова показала спортивную фигуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Спорт по расписанию! А у вас?" – поинтересовалась певица. Поклонники молниеносно отреагировала на мотивирующий и соблазнительный кадр Оли.