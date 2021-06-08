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"Озорница": спортивная Полякова похвасталась упругими округлыми ягодицами

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Вторник 08 июня 2021 14:34
"Озорница": спортивная Полякова похвасталась упругими округлыми ягодицами Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова – активный пользователь соцсетей. Певица часто балует поклонников яркими и порой провокационными снимками, с удовольствием демонстирует свои стройные формы, а также делится полезным контентом – на ее страничке в фотоблоге не заскучаешь!

Своим свежим снимком в Instagram звезда решила одновременно замотивировать поклонников и похвастаться отменной спортивной формой.

Оля позирует в спортивном соблазнительном аутфите – облегающих лосинах, подчеркнувших ее упругие округлые ягодицы, и белой футболке, на голове – бейсболка, волосы она предусмотрительно собрала в практичный хвост. Певица оперлась о кованый забор рядом с заливом Днепра в парке "Наталка" на Оболони – вдалеке виднеется Московский мост и часть парка "Дружбы народов".

&quot;Озорница&quot;: спортивная Полякова похвасталась упругими округлыми ягодицами

Оля Полякова показала спортивную фигуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Спорт по расписанию! А у вас?" – поинтересовалась певица. Поклонники молниеносно отреагировала на мотивирующий и соблазнительный кадр Оли.

  • Олечка, пример для женщин
  • Ну до чего хороша
  • Да, и вы, Оля, отличный мотиватор
  • Вы шикарная!
  • Все, что надо показала
  • Озорница
  • Какая красивая
  • Ох и фигурка
  • Богиня
  • Прекрасая
  • Секси

Напомним, что ранее Оля Полякова поделилась личной историей и рассказала, как в школьные годы страдала от домагательств учителя физкультуры, а также вновь вспомнила о двусмысленных предложениях Константина Меладзе.

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