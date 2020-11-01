Пальчики оближешь: Лилия Ребрик поделилась с поклонниками необычным и простым салатом

Лилия Ребрик рассказала, что приготовить для семьи

Лилия Ребрик часто делится с фанатами снимками своей "дикой семейки", как Лиля называет свою семью. Недавно она поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким, пара вместе выполнила свой гражданский долг - проголосовала. На фото Ребрик нежно прижимается к любимому мужу и делает селфи.

В этот раз Лилия решила расказать, чем кормить такую большую семью, как у нее. Ведущая в честь Хэллоуина не стала наряжаться вампиром, а порекомендовала, как сделать салат, который очень даже пригодится за ужином.

Ребрик запостила в своем микроблоге снимок, на котором она в длинном пальто стоит на фоне природы. Ведущая выглядит умиротворенно и нежно улыбается.

Лилия Ребрик накормит всю семью (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Що погода, що природа, що кінець жовтня і листопад, який уже дихає у потилицю, так і шепочуть: приготуй щось з гарбуза! Ну і тим більше свято Геловін на носі. Але одразу розчарую: я ніяких там супер страшних рецептів не пораджу! Печиво у вигляді обрубаних пальчиків ви і без мене зготуєте! А рецепт гарбузового крем-супу з легкістю знайдете на просторах Інтернету! А ось що би я дійсно порадила приготувати з гарбуза - так це.... салат! Повірте, цей овоч просто ідеальний інгредієнт (а надто для тих, хто гарбуз не так уже й палко полюбляє) записуйте #рецептвідліліребрик!

400 гр м’якоті гарбуза

2 зубчики часника

1 велике курине філе

5 столових ложок оливкової оліі

5 травинок руколи

1 столова ложка лимонного соку

2 столові ложки смаженого гарбузового насіння

і стандартний набір: сіль, молотий чорний перець (і все це - за смаком, на око)

І, власне, приготування: гарбузову м’якоть наріжте скибочками, заверніть у фольгу і запечіть у духовці (t 180, 10 хв). Зробіть з часника кашицю. Наріжте курине філе довгими тонкими полосками і кожну обмажте часниковою кашкою. Посоліть, поперчить і підсмажте на 2 столових ложках олівковоі оліі. М’ясо має вийти рум‘яним. Перемішайте філе і шматочки гарбузу, нарвіть руколи і перемішайте все. Збийте Олівкову олію, що залишилася, з лимонним соком і полийте салат, а зверху - присипте смаженим насінням. Страва - і щоб гурманів побалувати, і гостей здивувати, та й взагалі цей салат з разряду "просто пальчики оближеш" (не обрубиш)", - написала ведущая.

Фолловеры поблагодарили свою любимицу за такой полезный рецепт, а еще - восхитились красотой и цветущим видом Лилии.

Напомним, что Лилия Ребрик продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме: соблазнительно и практично.