Пальчики оближешь: Лилия Ребрик поделилась с поклонниками необычным и простым салатом
Лилия Ребрик рассказала, что приготовить для семьи
Лилия Ребрик часто делится с фанатами снимками своей "дикой семейки", как Лиля называет свою семью. Недавно она поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким, пара вместе выполнила свой гражданский долг - проголосовала. На фото Ребрик нежно прижимается к любимому мужу и делает селфи.
В этот раз Лилия решила расказать, чем кормить такую большую семью, как у нее. Ведущая в честь Хэллоуина не стала наряжаться вампиром, а порекомендовала, как сделать салат, который очень даже пригодится за ужином.
Ребрик запостила в своем микроблоге снимок, на котором она в длинном пальто стоит на фоне природы. Ведущая выглядит умиротворенно и нежно улыбается.
Лилия Ребрик накормит всю семью (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
"Що погода, що природа, що кінець жовтня і листопад, який уже дихає у потилицю, так і шепочуть: приготуй щось з гарбуза! Ну і тим більше свято Геловін на носі. Але одразу розчарую: я ніяких там супер страшних рецептів не пораджу! Печиво у вигляді обрубаних пальчиків ви і без мене зготуєте! А рецепт гарбузового крем-супу з легкістю знайдете на просторах Інтернету! А ось що би я дійсно порадила приготувати з гарбуза - так це.... салат! Повірте, цей овоч просто ідеальний інгредієнт (а надто для тих, хто гарбуз не так уже й палко полюбляє) записуйте #рецептвідліліребрик!
- 400 гр м’якоті гарбуза
- 2 зубчики часника
- 1 велике курине філе
- 5 столових ложок оливкової оліі
- 5 травинок руколи
- 1 столова ложка лимонного соку
- 2 столові ложки смаженого гарбузового насіння
- і стандартний набір: сіль, молотий чорний перець (і все це - за смаком, на око)
І, власне, приготування: гарбузову м’якоть наріжте скибочками, заверніть у фольгу і запечіть у духовці (t 180, 10 хв). Зробіть з часника кашицю. Наріжте курине філе довгими тонкими полосками і кожну обмажте часниковою кашкою. Посоліть, поперчить і підсмажте на 2 столових ложках олівковоі оліі. М’ясо має вийти рум‘яним. Перемішайте філе і шматочки гарбузу, нарвіть руколи і перемішайте все. Збийте Олівкову олію, що залишилася, з лимонним соком і полийте салат, а зверху - присипте смаженим насінням. Страва - і щоб гурманів побалувати, і гостей здивувати, та й взагалі цей салат з разряду "просто пальчики оближеш" (не обрубиш)", - написала ведущая.
Фолловеры поблагодарили свою любимицу за такой полезный рецепт, а еще - восхитились красотой и цветущим видом Лилии.
Напомним, что Лилия Ребрик продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме: соблазнительно и практично.