Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали Новый год в заснеженных Карпатах, после чего вместе с сыновьями Иваном и Даниилом улетели в теплые края. Как призналась телеведущая, они остановили свой выбор на Таиланде.

На своих страницах в Instagram Катя и Юра поделились красочными снимками на берегу океана.

Так, счастливая Осадчая позировала на живописных качелях, подвешенных прямо на пальму на фоне лазурных волн. На купальник сверху она надела воздушный белый сарафан, который дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

"Сонце і море - моя підзарядка", - подписала кадры многодетная мама.

Еще несколько снимков она показала в разделе сторис.

Катя Осадчая очаровала расслабленными фото на отдыхе в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поделился милым фото старшего сына Ивана, который рассматривает крутой мотоцикл.

"Хто тобі тату сказав, що мені зарано???" - с юмором прокомментировал кадр шоумен.

Он также показал, как забавно лежит на пальме и катается на качели с сыночком.

Юрий Горбунов отлично проводит время у океана с женой и сыновьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловеры пожелали семейству хорошего отдыха и восхитились яркими фото.