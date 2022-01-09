ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде

Новина українською →
Таиланд, Воскресенье 09 января 2022 09:54
Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали Новый год в заснеженных Карпатах, после чего вместе с сыновьями Иваном и Даниилом улетели в теплые края. Как призналась телеведущая, они остановили свой выбор на Таиланде.

На своих страницах в Instagram Катя и Юра поделились красочными снимками на берегу океана.

Так, счастливая Осадчая позировала на живописных качелях, подвешенных прямо на пальму на фоне лазурных волн. На купальник сверху она надела воздушный белый сарафан, который дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в ТаиландеПальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде

"Сонце і море - моя підзарядка", - подписала кадры многодетная мама.

Еще несколько снимков она показала в разделе сторис.

Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в ТаиландеПальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в ТаиландеПальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде

Катя Осадчая очаровала расслабленными фото на отдыхе в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поделился милым фото старшего сына Ивана, который рассматривает крутой мотоцикл.

"Хто тобі тату сказав, що мені зарано???" - с юмором прокомментировал кадр шоумен.

Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде

Он также показал, как забавно лежит на пальме и катается на качели с сыночком.

Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в ТаиландеПальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в ТаиландеПальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде

Юрий Горбунов отлично проводит время у океана с женой и сыновьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловеры пожелали семейству хорошего отдыха и восхитились яркими фото.

  • Гарного відпочинку
  • Море і сонце - це підзарядка для всіх!
  • Красуне, гарно вам підзарядитись
  • Прекрасно!
  • Яка краса! Гарного відпочинку
  • Как сочно!
  • Какой красивый песок, очень яркое фото
  • Горячая мамочка
  • Райська насолода...
  • Как всегда - красавица!

Ранее мы писали, что Осадчая и Горбунов очаровали карпатской романтикой в Яремче.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая Юрий Горбунов
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сильный снег с дождями и гололед: где в Украине испортится погода
Сильный снег с дождями и гололед: где в Украине испортится погода