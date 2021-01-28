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К папе в Дубай: Слава Каминская готовит воссоединение с экс-мужем в отпуске

Новина українською → Четверг 28 января 2021 11:29
К папе в Дубай: Слава Каминская готовит воссоединение с экс-мужем в отпуске Слава Каминская (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Слава Каминская не раз в своем Instagram признавалась, что не планирует прекращать общаться с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Наличие совместных детей делает это невозможным, уверена певица.

Слава рассказала, что, несмотря на это, она не против новых отношений Эдгара: "Напоминаю себе, что все на своем месте! Чье-то время пришло, чье-то - ушло", - призналась певица.

А теперь Каминская показала, как собирается с детьми в отпуск. Она запостила снимок, на котором она с двумя подросшими детьми от Эдгара Каминского - Леонардом и Лаурой - все в куртках. Геолокация - аэропорт - не оставила сомнений, что эти трое куда-то летят.

"Куда мы навострили лыжи? Ваши варианты?", - спросила Слава у фолловеров.

К папе в Дубай: Слава Каминская готовит воссоединение с экс-мужем в отпуске

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Поклонники тут же стали гадать, куда летит отдыхать семья. И первое, что им пришло в голову, это, конечно же, Дубай, где сейчас отдыхает бывший Славы - Эдгар Каминский. Они решили, что вся семья воссоединяется в ОАЭ. Конечно же, это просто домыслы и догадки, но совсем скоро они развеются, когда Слава наконец запостит фото с отдыха.

  • Дубаи - рейс ближайший
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  • ОАЭ!

К папе в Дубай: Слава Каминская готовит воссоединение с экс-мужем в отпуске

К папе в Дубай: Слава Каминская готовит воссоединение с экс-мужем в отпускеЭдгар Каминский (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/)

Напомним, что в сети давно обсуждают воссоединение Слава и Эдгара: сама певица часто подливает масла в огонь, закидывая совместные фото и подписывая их в духе "сегодня не мой, а завтра мой".

"Вчера не мой, сегодня мой. Жизнь непредсказуема", - сделала провокационное заявление Слава.

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