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Папина доця: Санта Димопулос умилила редким фото с мужем и дочкой

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Лазурное побережье, Франция, Пятница 09 июля 2021 14:33
Папина доця: Санта Димопулос умилила редким фото с мужем и дочкой Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица и звезда "Танцев со звездами" Санта Димопулос вместе с мужем Игорем Кучеренко и маленькой дочкой Софией отправилась на отдых на Лазурное побережье. Счастливая артистка порадовала поклонников редким и невероятно милым семейным кадром.

Снимок с любимым и дочуркой звезда опубликовала в своем Instagram.

На фото семейство сидит на диване, при этом малышка, которой в сентябре исполнится 2 года, расположилась между родителями. В руках София держит яркую книгу.

Санта нежно прикасается к шее дочери, а папа мило трогает ее за нос. При этом все трое счастливо улыбаются и явно отлично проводят время.

Папина доця: Санта Димопулос умилила редким фото с мужем и дочкой

Санта Димопулос поделилась нежным семейным снимком (фото: instagram.com/santadimopulos)

Как рассказала Димопулос, снимок был не постановочный - его случайно сделала их няня.

"Мои любимые фото – не постановочные. Это тот случай, когда наша любимая няня хватает телефон и фотографирует НАС", - поделилась певица.

Отметим, что старший ребенок Санты - сын Даниэль от Андрея Джеджулы - не смог поехать с ними, так как заболел коронавирусом.

Фолловеры пришли в восторг от нежного фото и засыпали Димопулос умиленными комментариями. Многие в очередной раз подметили, что София - просто копия своего папы.

  • Это так мило! Просто нет слов
  • Какой кадр
  • Вот это настоящее счастье
  • Самая красивая парочка
  • Млеет от папы
  • Какая красота
  • Копия папы
  • Какие вы, настоящие!
  • Папина доця
  • Дуже красива сім‘я. Всіх благ вам
  • Так выглядит счастье!
  • Милота
  • Какое красивое фото, ваша дочка такая очаровашка. Семейного счастья, любви, и гармонии вашей прекрасной семье
  • Волшебные

Напомним, ранее Санта Димопулос разоткровенничалась о ревности и разнице в возрасте с мужем.

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дочь Санта Димопулос
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