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Папина копия: Ким Кардашьян восхитила сеть красотой подросшего сына от Канье Уэста

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США, Среда 21 июля 2021 22:23
Папина копия: Ким Кардашьян восхитила сеть красотой подросшего сына от Канье Уэста Ким Кардашьян с сыном (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян знает: ничто так не восхищает фанатов ее блога, как снимки семьи. Особенно в свете последних событий, когда бизнесвумен отходит после сложного процесса развода.

Судя по фото на странице Ким, все налаживается. И способствуют тому, в первую очередь, дети телезвезды.

В этот раз героем ее блога стал старший сын от Канье Уэста - 5-летний Сейнт. Мальчик снят во время отдыха. Он позирует на фоне бассейна в оранжевых плавках, а на груди у него красуется массивная золотая цепь с кулоном в виде имени. Волосы Сейнта заплетены в мелкие косы. Загорелый и спортивный, мальчик весело улыбается, глядя на что-то за кадром. Выглядит он уже совсем большим, чем невероятно растрогал как маму, так и ее фанатов.

Папина копия: Ким Кардашьян восхитила сеть красотой подросшего сына от Канье УэстаПапина копия: Ким Кардашьян восхитила сеть красотой подросшего сына от Канье УэстаСтарший сын Ким Кардашьян и Канье Уэста (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Просто как?", - написала Ким, не скрывая своим эмоций. "У него улыбка папы", "Он самый милый маленький мальчик на земле", "Красавчик", "Он выглядит, как его папа", "У него уже пресс и мышцы", - не могут налюбоваться фолловеры Ким.

Напомним, в семье Ким и Канье Уэста четверо детей, которые остались жить с мамой. После развода ради малышей экс-пара сохранила хорошие отношения и договорилась о совместной опеке над ними, так что рэпер может в любое время их навещать.

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