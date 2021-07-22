ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Весь в папу: Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть новым фото принца Джорджа

Новина українською →
Великобритания, Четверг 22 июля 2021 17:28
Весь в папу: Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть новым фото принца Джорджа Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: RBC.UA

22 июля, принцу Джорджу, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось восемь лет.

По традиции, в официальном аккаунте герцогов Кембриджских был опубликован новый снимок именинника.

Фото вновь сделала Кейт Миддлтон, которая давно увлекается съемкой и регулярно придумывает необычные фотопроекты. Джордж позирует маме в темно-синем поло с оранжевыми полосами от John Lewis и синих шортах. Мальчик сидит на капоте Land Rover Defender и широко улыбается. К слову, это авто принадлежало принцу Филиппу. Таким образом, герцоги хотели почтить память прадедушки Джорджа, который покинул мир в этом году. На фоне видно поля и небо - пейзаж семейной резиденции в поместье Сандрингем в Норфолке добавил снимку трепетную нотку.

В сети снимок оценили, засыпав Кейт и Уильяма поздравлениями. Многие фолловеры выразили мнение, что мальчик растет точной копией папы, а еще очень похож на бабушку, принцессу Диану. Разумеется, не могли не отметить поклонники, как подрос принц.

Весь в папу: Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть новым фото принца ДжорджаСтарший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Ранее мы писали про первый выход в свет Кейт Миддлтон после самоизоляции.

Читайте LITE в Google News
Кейт Миддлтон принц Джордж Принц Уильям
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020