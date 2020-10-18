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Весь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона Стэтхема

Новина українською → Воскресенье 18 октября 2020 17:31
Весь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона Стэтхема Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Супермодель показа стильного сынишку

Роузи Хантингтон-Уайтли карантина не боится! Модель и бизнесвумен поделилась в сторис своего Instagram фото, на которых она гуляет с партнером и отцом своего ребенка, голливудским актером Джейсоном Стэтхемом, по Лондону.

Знаменитая на весь мир красавица любит делиться с поклонниками стильными образами на любой случай, но на этот раз она предпочла остаться за кадром – и показала, как отдыхает ее семья.

Сначала они со Стэтхемом посидели в ресторане. "Обед для двоих", - подписала Роузи снимки блюд и фото, как Джейсон выбирает в меню свой заказ. Потом молодая мама показала кофе с аппетитной пенкой, один американо и один матча-латте, и вкусную выпечку, а еще – кадры осеннего города: витрины и уличных музыкантов.

Весь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона СтэтхемаВесь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона СтэтхемаВесь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона СтэтхемаВесь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона СтэтхемаВесь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона СтэтхемаВесь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие фото сына от Джейсона СтэтхемаРоузи Хантингтон-Уайтли погуляла с семьей по Лондону (фото: instagram.com/rosiehw)

Но больше всего поклонников порадовали кадры с 3-летним сынишкой знаменитостей. На первом снимке Джек идет по улице немного впереди отца. И папа, и сын одеты в одинаковом, спортивном, стиле: кроссовки и худи с капюшоном – и удобно, и красиво! Кстати, Джейсон идет в общественном в маске от коронавируса, а вот детишкам носить такие необязательно.

Напомним, что Роузи крайне редко делится фото своего сына, но не так давно порадовала снимками, где показала, что Джек растет настоящим сердцеедом.

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