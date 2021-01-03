Вот так парочка! Потапа спутали с известным актером, а Каменских заподозрили в беременности

Потап и Настя Каменских встретили новый год в семейном кругу, а после полуночи к ним в гости нагрянули звездные друзья – Катя Осадчая и Юрий Горбунов в образе Деда Мороза. К слову, певица сразу заявила, что этот праздник для нее стал особенным – она приготовила традиционные блюда и позволила себе отойти от привычно пп-питания. Снимками с торжества артистка до сих пор делится в соцсетях, ведь в особенную ночь она сделала немало памятных кадров.

На одном из них Настя запечатлена с любимым мужем. Артистка решила встречать год Белого Металлического Быка в шелковом изумрудном платье-"ночнушке" с высоким разрезом, Потап надел на праздник стильный и удобный домашний комплект – шелковый костюм винного оттенка.

Пока Настя элегантно и эффектно позировала на камеру, рэпер решил "разбавить" семейный кадр забавной мимикой.

Потап и Настя взбудоражили сеть семейный праздничным снимком (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же обнаружили сходство продюсера со знаменитм голливудским актером Вином Дизелем. А вот Настю вновь заподозрили в интересном положении – некотрые смогли рассмотреть под платьем округлившийся животик звезды.

"Возможно, мне показалось, но что-то похоже на то, что кто-то в очень интересном положении", - написала одна из поклонниц Каменских. "Вам показалось", - заверили ее другие подписчики певицы.

"Мне показалось - возле Насти Вин Дизель стоит", "Как будто Дизель стоит", "Потап на этом фото больше на Вина Дизеля похож", "Вин Дизель после нового года", – шутили поклонники пары.

Напомним, что ранее Настя Каменских научила правильно носить модный брючный костюм.