У каждого парня сейчас есть: Клопотенко признался, что держит в холодильнике

У каждого есть свои секреты красоты, а также кулинарные хитрости! И и для первых, и для вторых нужен холодильник, чтобы держать эти секреты при правильной температуре.

Евгений Клопотенко, Наталья Денисенко и другие знаменитости открыли "секреты" своих холодильников в программе "Звездный путь", которая выходит на телеканале "Украина".

Повар Евгений Клопотенко умеет удивлять (фото: instagram.com/klopotenko)

Повар Евгений Клопотенко удивил журналистов содержанием своего холодильника.

"Что у меня здесь есть: сливочного масла 5 видов, без этого никуда. У меня есть нимч. Это как морковь или капуста по-корейски. Это очень остро, очень вкусно. Корейская национальная вещь".

Также в холодильнике Евгения является паста, тимьян и много рыбы. Различные виды сыра. И здесь Клопотенко как повар с опытом дает совет всем зрителям:

"Держать дома всегда граммов 50 пармезана, это стоит недорого, но когда ты приготовил блюдо, она не очень, натер - и еда становится даже очень! У меня есть, конечно, патчи. Можно сказать, что я нормальный парень, сейчас у всех ребят есть патчи. Утром, когда просыпаюсь, я так хожу минут 15, и они греют, охлаждают, класс".

Различные виды меда - секрет Марины (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Марина Боржемська придерживается здорового питания, в ее холодильнике есть полочка с различными видами меда.

"Его можно капельку. Немного, но, например, если хочешь выпить чай с сахаром, то я всегда предлагаю хотя бы взять полчайной ложки меда и выпить такой тонизирующий напиток. Мне вприкуску он больше нравится. И если я что-то готовлю или жарю сырники, то я люблю класть 1 ложечку меда вместе с йогуртом, так вкусно, подслащивает".

В холодильнике - тоже не только еда (фото: instagram.com/kholodenkon)

Психолог Наталья Холоденко, отец которой ушел из жизни за сахарного диабета, даже своих малолетних детей Илариона на Вивьен детства приучает к правильному питанию. И в ее холодильнике хранится тоже не только еда.

"Есть какие-то витамины, патчи. Бальзамический соус, выдержанній десять лет, я его очень люблю, он очень вкусный. Есть греческий йогурт, я его вместо сметаны употребляю. И еще иногда у меня в холодильнике лежат... цветы. Мне подарят розы, я положу в холодильник, открываю и думаю, вот что ты выбираешь, чтобы тебе дарили розы, или кусок сала?".

В морозильной камере психолога тоже - только полезные продукты.

"У меня всегда есть овощи, их много, у меня есть мороженый чай, это такой фруктовый чай, перекрученные фрукты. Есть кролик, вот то, что я ем. И перепелов разных, птицу ем".

У Натальи в холодильнике все забито под завязку (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Эксперт по заморозкие и актриса Наталья Денисенко.