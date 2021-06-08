ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из пены морской: Тина Кунаки в роскошном платье восхитила неземной красотой

Новина українською →
Милан, Вторник 08 июня 2021 19:28
Из пены морской: Тина Кунаки в роскошном платье восхитила неземной красотой Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки показала новый изысканный образ, в этот раз - вечерний. Модель побывала на роскошном мероприятии от BVLGARI в Милане, выложив в сеть снимки с события.

Роскошный наряд и необычная красота модели, как всегда, покорили поклонников ее блога.

Тина предстала перед фанатами в белоснежном плиссированном платье с пышными рукавами-фонариками, многочисленными оборками и воротником наподобие жабо. На талии оно было перехвачено тонким ремнем, завязанным лентой. Дополнили роскошный образ изысканные украшения от знаменитого дома с драгоценными камнями.

Из пены морской: Тина Кунаки в роскошном платье восхитила неземной красотойИз пены морской: Тина Кунаки в роскошном платье восхитила неземной красотойТина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Прическу мастера сделали Тине лаконичную, уложив пышные волосы модели в сложный пучок на затылке. А макияж сделали достаточно выразительный, с прорисованными стрелками, бровями и нежного оттенка губами. Выглядела Тина так, словно намерена покорить красную дорожку. И ей это наверняка удалось!

Фанаты, которые соскучились по роскошным нарядам звезд за времена пандемии, просто замерли от такой красоты. В многочисленных комментариях они называют Тину "богиней", "самой красивой" и "просто неземной"…

Ранее мы писали, что муж Тины Венсан Кассель рассказал о том, чему его научила предыдущая жена, Моника Беллуччи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса красота фигура стиль мода модель Тина Кунаки
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет похолодание: названа дата
В Украину идет похолодание: названа дата