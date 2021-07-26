Не переношу спортзалы: ведущая и модель Аманда Ироанья поделилась, как мотивировать себя на спорт

Ведущая шоу "Оттак Мастак" на канале НЛО TV и модель Аманда Ироанья рассказала читателям РБК-Украина, как оставаться в идеальной форме и чем себя мотивировать на спорт.

О том, какой спорт выбрала и почему

Раньше я активно занималась силовыми тренировками для набора массы, но в последнее время мне больше нравится функциональный фитнес. Именно благодаря ему тело приобретает желаемую мною рельефность. В качестве хобби занимаюсь также кикбоксингом. Меня всегда привлекали единоборства, но учитывая мою работу, постоянно останавливала возможность получения видимых травм.

Тренируюсь с начала года и ни на секунду не пожалела. Для меня это колоссальная эмоциональная разрядка, хорошая физнагрузка и, в конце концов, самозащита. К слову, дабы мое лицо было в сохранности, с тренером и со спарринг-партнерами мы договорились, что битые у меня только на ноги и руки. И, конечно, как человек, который ранее профессионально занимался хореографией, я без танцев - никуда. Сейчас для души у меня латиноамериканские танцы.

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Без танцев - никуда (фото: пресс-служба НЛО TV)

О месте и частоте тренировок

На дух не переношу спортзалы и сколько не пробовала - не могу. Для меня там угнетающая атмосфера и скука смертная. Потому, если говорить о фитнесе, то всегда тренируюсь дома. К тому же весь необходимый мне инвентарь (резинки, гантели по 2,5 и 5 кг) занимает минимум места. А танцами и кикбоксингом занимаюсь в зале, разумеется.

Частота тренировок разная - в зависимости от плотности моего графика. Вообще, и фитнес, и кикбоксинг, и танцы запланированы по 2 раза в неделю. По факту же получается где-то 4 раза в неделю, поскольку часто что-то переносится или выпадает из-за других дел, которые нельзя отложить.

Кроме спортзала, есть чем заняться (фото: пресс-служба НЛО TV)

О том, всегда ли активно занималась спортом

Спорт в моей жизни присутствует с самого детства. Уже тогдау меня была куча увлечений. Я постоянно ходила на несколько кружков одновременно, по своему желанию, и при этом успевала гулять на улице. В 6 лет начала танцевать и следующие 9 лет с коллективом была на постоянных гастролях, концертах, интенсивных тренировках и в режиме.

Собственно, сейчас ничего не изменилось: у меня масса энергии, которую нужно куда-то девать. К тому же я обожаю учиться новому и искать интересные хобби. Все-таки во многом считаю это заслугой родителей. Они меня лишь поддерживали, и благо у них была возможность и время водить меня на кружки, лишь бы я не разносила дом.

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О преимуществах выбранных видов спорта

Главный плюс фитнеса в том, что в комплексе задействуются самые разнообразные мышцы. Отдельное внимание я уделяю бедрам и прессу. Но сам по себе функциональный фитнес рассчитан на все тело, потому в одни дни нагрузка идет на одну группу мышц, в иные - на другую. Тот же принцип и на тренировках по кикбоксингу. Но так как я занимаюсь индивидуально с тренером, он сам составляет тренировку и гоняет меня.

Спорт и спортзал - не одно и то же (фото: пресс-служба НЛО TV)

Об изменениях физической формы

Не секрет, что действительно красивого и подтянутого тела можно достичь, только прибегая к физическим нагрузкам. И они однозначно очень сильно повлияли на мою физическую форму. На сегодняшний день я практически достигла желаемой формы именно благодаря спорту и питанию. Потихонечку появляется расслабленность и уверенность в кикбоксинге. Сейчас меня уже не мутузят, как грушу. Так что в скором времени, надеюсь, буду конкурентным партнером.

Об ощущениях, которые дарит спорт

Мне спорт приносит сплошное удовольствие. Это эмоциональная разгрузка, такой себе всплеск эндорфинов. Даже, когда я уставшая, бокс и танцы дарят второе дыхание. И, конечно,на то, как меняется тело, улучшается тургор кожи, прорисовываются мышцы, - любо-дорого смотреть. И если домашние тренировки - это чисто ради поддержания физической формы, то остальные - настоящие источники моего эмоционального удовлетворения.

Мотивация тут может быть одна - вы (фото: пресс-служба НЛО TV)

О мотивации к занятиям спортом

Можно бесконечно искать отговорки, жалеть себя и оправдывать, пока не будет истинного желания и сделанного выбора в ту или иную пользу. Для меня существует одна единственная мотивация, причем во всем, - я сама. Чей-то пример для меня служит лишь видимым подтверждением того, что все возможно. Но я делаю выбор в пользу здорового тела и духа. И подходя к зеркалу, хочу видеть отражение, которые приносит мне, в первую очередь, удовольствие. Это же и о любви к себе. Ведь любовь к себе и есть триггером становиться лучше.