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Перепробовала множество диет: Могилевская раскрыла свой метод похудения

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 10:31
Перепробовала множество диет: Могилевская раскрыла свой метод похудения Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что помогает ей поддерживать форму и не поправляться. Звезда призналась, что пробовала не одну диету и наконец нашла то, что помогает именно ей.

О своем методе похудения артистка рассказала в Instagram.

Наталья сопроводила публикацию забавным фото с ТВ-шоу, на котором она запечатлена в образе толстушки в розовом платье.

Перепробовала множество диет: Могилевская раскрыла свой метод похудения

Наталья Могилевская рассказала о своем методе похудения (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Как призналась 45-летняя исполнительница, она успешно практикует интервальное голодание.

"Я перепробовала множество диет и очень полюбила интервальное голодание. Оно прямо очень эффективно. Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени. Проще говоря, к ночи с утра и вечером добавляется несколько часов еще или уже без еды. Эта диета хорошо способствует обмену веществ и снижению веса", - поделилась Могилевская.

Певица также уточнила, что "ее вариант" - это полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно.

"Интервал можно выбрать самостоятельно — с 11 до 19 или с 8 до 16. Подбирайте любую удобную схему в зависимости от вашего метаболизма. Диета - это очень индивидуальный вопрос, но самое главное - не должно быть никакого вреда здоровью!" - пояснила артистка.

Звезда добавила, что она вегетарианка и "мяско осталось давно в прошлом", а также рассказала о своем рационе.

Меню Натальи Могилевской:

Основная еда: каши, овощи, фрукты, орехи, семена, травы.
Завтрак: чиа с ягодами и гречаным молоком.
Обед: овощное рагу и салат со сказочным горчично-медовым соусом. Или вегатарианский борщ с карпатскими грибами и бездрожжевой гренкой с семенами, маслом гхи и черной солью.
Ужин: салат с бобовыми и орехами. Главное крутой соус! А летом - ягоды любые черные или из красных клубника и малина.

Напомним, что ранее Наталью Могилевскую удалось поймать со статным высоким красавцем во время прогулки неподалеку от ее нового дома. Сама певица прокомментировала кадры папарации и в шутку заявила, что ощущает себя голливудской звездой.

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